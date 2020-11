O výsledku voleb v USA rozhodnou „váhající státy“

Volby v USA se konají podle dvoustupňového systému. Voliči v každém státě nejprve volí kandidáty na prezidenta. Vítězný kandidát pak získá všechny volitele z tohoto státu. Počet volitelů se rovná počtu volebních okrsků v daném státě. Podle počtu členů Kongresu je celkem 538 volitelů. A právě volitelé následně volí prezidenta (letos je hlasování naplánováno na 14. prosince). Vzhledem k principu „vítěz bere vše na úrovni státu“, mají nepřiměřeně velkou váhu státy, v nichž je propast mezi kandidáty malá a volitelů je mnoho.

Letos se boj odehrává téměř výhradně na Trumpově území – ve státech, v nichž vyhrál v roce 2016. Současný prezident se tak stává outsiderem kampaně. Trump , jehož šance na výhru před čtyřmi lety považovala většina sociologů za extrémně nízké, však již dokázal, že ho nelze odepsat. Nicméně, ztráta i jen jednoho či dvou „váhajících“ států však může být pro Trumpa osudná, zatímco Biden má mnoho možných cest k vítězství.

Florida (29 volitelů) je ve své podstatě tím nejdůležitějším státem, protože si v ní může připsat vítězství jak republikánský prezident Donald Trump, tak demokratický kandidát Joe Biden. Trumpovo vítězství v tomto státě v roce 2016 předurčilo vítězství všech voleb. Biden je však nyní, v průzkumech, na Floridě mírně před Trumpem. Prvotní výsledky státu by mohly ukazovat určitý příklon směrem k demokratům, protože nejprve se sčítají hlasovací lístky zaslané poštou a hlasování poštou preferují právě demokraté.

Pensylvánie (20 volitelů) je téměř stejně důležitá jako Florida a není tedy divu, že v ní kandidáti téměř nepřetržitě pendlují. Biden je ve vedení, Trump zase zůstává outsiderem – renomovaný web FiveThirtyEight mu nedává více než 15% šanci na výhru. Pensylvánie sama o sobě v podstatě může Trumpa „pohřbít“ a v kombinaci s Floridou prakticky zajistí výhru Bidenovi. Zároveň se výsledky bezprostředně po hlasování mohou jevit jako „zkreslené“ vůči republikánům, protože hlasy odevzdané osobně se sčítají jako první. V následujících dnech by tak demokraté mohli posílit svou pozici ve státě a nakonec i zvítězit.

Severní Karolína s 15 volitely hlasovala v posledních volbách pro Trumpa, ale i zde je nyní Biden v průzkumech před úřadující hlavou státu. Zde by se prvotní výsledky mohly jevit jako „zkreslené“ ve prospěch demokratů, jelikož hlasy zaslané poštou se sčítají jako první.

V Ohiu (18 volitelů) Trump v roce 2016 nečekaně zvítězil a tento stát je stále jedním z nejdůležitějších ve hře, „kdo jako první získá 270 volitelů“.

Georgie (16 volitelů) je dalším jižním státem, který tradičně hlasuje pro republikány. V letošním roce má Biden větší šanci než Trump a jeho vítězství by se mohlo stát senzací, což by Trumpovi značně ztížilo, ne-li zcela blokovalo, jeho cestu k vytouženým 270 volitelům. Pro Bidena nebude ztráta v Georgii nijak kritická, pokud zvítězí v jiných „váhajících“ státech.

Státy Nevada a Iowa mají každý pouze 6 volitelů, pokud je však Biden oba získá na svou stranu, pak to bude důležitá rezerva pro vítězství, za všech stejných okolností. V posledních volbách v Iowě vyhrál Trump a v Nevadě jeho sokyně Hillary Clintonová.

V roce 2016 zvítězil v Michiganu (16 volitelů) a Wisconsinu (10 volitelů) Trump s velmi těsným náskokem, zatímco v Minnesotě (10 volitelů) jen s těsným rozdílem prohrál. Všechny tři státy tradičně tíhnou k demokratům a Biden, bývalý centrista a dělnický obhájce, imponuje místním voličům. Trump do těchto států před volbami vkládat značné naděje, pravidelně je navštěvoval a pořádal v nich shromáždění.

Texas (38 volitelů) je největším státem, který zůstává „ve hře“. Tradičně je to republikánský stát a naposledy zde vyhrál volby demokratický kandidát v roce 1976. Nicméně, demografická situace státu se mění a přibývá zde více voličů Demokratické strany. Letos v Texasu předčasně hlasovalo více voličů než ve volbách v roce 2016. Zajímavé je také to, že v Texasu se hlasy odevzdané dříve nebo zaslané poštou sčítají jako první, a tak výsledky mohou pro demokraty znamenat neúměrně vysoký výsledek. Následně se očekává, že republikáni znovu získají ztracenou výhodu, a boj se vyrovná. Prohra v Texasu by pro Bidena nebyla kritická, ale pravděpodobně by ukončila Trumpovy naděje na znovuzvolení.