Nový obrat v soudním sporu Meghan Markleové s britským deníkem může změnit všechno, píšou média

V roce 2018 Meghan Markleová zažalovala společnost Associated Newspapers. Důvodem bylo to, že deník Mail On Sunday vydal články obsahující texty dopisů, které Markleová soukromě posílala svému otci. I když mnohá z Meghaniných obvinění nebyla soudcem přijata, dnes by ji v této právní bitvě mohl podle královských komentátorů čekat velký průlom.

Vévodkyni ze Sussexu bylo totiž údajně vyhověno v její žádosti o souhrnný rozsudek, což znamená, že její případ bude projednán na základě zkráceného řízení. Moderátoři podcastu ITV Royal Rota Chris Ship a Lizzie Robinson diskutovali o tom, jak by tento vývoj mohl „všechno vážně změnit“ v procesu.

„Pokud jednání bude probíhat na základě zkráceného řízení, bude to znamenat, že nebude vůbec žádný soud, dokonce ani ten, který byl plánován v říjnu příštího roku. To jen znamená, že právní informace budou zveřejněny před soudcem a v procesu tedy nebudou vystupovat žádní svědci,“ vysvětlil Chris Ship posluchačům.

„Anonymní přátelé Meghan nebudou předvoláni. A ani sama Meghan a princ Harry se také k soudu nedostanou,“ pokračoval s tím, že má i ten argument, který včera předložili vrchnímu soudci Kayemu.

„Jednání proběhlo virtuálně, jen soudce Kaye se nacházel v soudní síni. Všichni novináři, stejně jako obhájci z obou stran, to mohli sledovat v živém přenosu,“ doplnil.

„Důvodem, proč právní tým Sussexových chce žádat o tento takzvaný souhrnný rozsudek, je to, že věří, že v rámci tohoto případu mají absolutní argumentační převahu, a není tedy v podstatě žádná šance, že by Mail on Sunday uspěl se svou obhajobou,“ sdělil Chris Ship.

„Zřejmě je to jejich názor, Mail by to silně zpochybnil. Jednoznačně si ale myslím, že tento souhrnný rozsudek by mohl všechno změnit,“ dodal novinář.

Meghan Markleová žaluje Associated Newspapers kvůli pěti článkům, ve kterých deník Mail On Sunday bez její souhlasu zveřejnil obsah soukromých dopisů, které vévodkyně posílala svému otci v srpnu 2018. Byl to právě otec, jenž je nechal otisknout v deníku Mail On Sunday.

Soud, jenž se měl původně konat v lednu, se nyní odkládá na říjen 2021.

Lizzie Robinson uvedla informace o tomto kroku:

„Skutečnost, že soud se měl konat 11. ledna, znamenala, že kvůli dvoutýdenní izolaci kvůli Covidu Meghan a princ Harry museli přiletět do Velké Británie mezi Vánocemi a Novým rokem. Museli by vynechat dva týdny před tím datem 11. ledna. Proto si nemyslím, že je to překvapivé, že hledají způsoby, jak to udělat tak, aby se nedostaly do plnohodnotného procesu,“ domnívá se novinářka Lizzie Robinson.