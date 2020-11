V Nizozemsku bylo v úterý obnoveno soudní řízení. Během soudního jednání Pulatovova obhajoba ukázala dvě videonahrávky, na nichž Pulatov odpovídá na otázky advokátů. Materiály byly vytvořeny v únoru a říjnu 2020.

Pulatov uvedl, že 17. července 2014 - v den katastrofy MH17 - byl na různých místech - ve Sněžném, v Marinovce, v Saurovce, v Taranech a v Doněcku.

„Bylo mnoho schůzek, konference, poté byly vydány pokyny a jejich provedení bylo kontrolováno podle kontaktní linie. <...> Poté dorazily tanky jako posila, musel jsem se jim věnovat,“ vysvětlil Rus.

Odpoledne doprovázel tankovou kolonu do oblasti Saurovky, odtud byly tanky přemístěny ve směru Stěpanovky a ukryty pod stromy.

„Bylo to přibližně v 16:20–16:30. Poté, co jsem vydal určité pokyny na KNP (velitelské a pozorovací stanoviště) a obdržel potřebné informace, zamířil jsem zpět k tankové jednotce, kterou jsem převáděl na nové stanoviště. Právě v této chvíli, když jsem byl v autě a vyjel, uslyšel jsem něco podobného jako Strelu-10, byl to konkrétní šelest,“ dodal Pulatov.

Podle něj v okamžiku, kdy vyskočil z vozu, aby upřesnil informace o důvodech startu, přišla z KNP informace o leteckém neštěstí v oblasti za Torezem.

Zároveň tvrdí, že tento zvuk se nepodobal hluku charakteristickému při odpálení raketového systému protivzdušné obrany Buk.

„Ne, odpálení rakety Strela-10 se liší jak hlukem, zanechané stopě, tak zvukem doprovázejícím start. Pro srovnání, je to například jako při střelbě z paintballu nebo kulometu, to je velmi velký rozdíl,“ vysvětlil obviněný.

Pulatov řekl, že zvuk startu Strely-10 byl slyšet ve vzdálenosti asi 300 metrů od něho nebo asi dva kilometry severozápadně od Marinovky.

Případ havárie MH17

Soudní řízení v této věci začalo v Nizozemsku 9. března 2020. Figurují v něm čtyři osoby: Igor Girkin, Sergej Dubinskij, Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko. Pulatov je v procesu zastoupen mezinárodní skupinou složenou ze dvou nizozemských a jednoho ruského advokáta. Ostatní podezřelí jsou souzeni v nepřítomnosti.

Malajsijský Boeing letící z Amsterdamu do Kuala Lumpuru na lince MH17, havaroval 17. července 2014 poblíž Doněcku. Na palubě bylo 298 lidí, z nichž nikdo nepřežil. Kyjev obvinil z havárie domobranu, která naopak uvedla, že nemá k dispozici prostředky na sestřelení letadla v takové výšce.

Společná vyšetřovací skupina (SVS), která pod vedením nizozemského generálního prokurátora bez účasti Ruska vyšetřuje okolnosti havárie, již dříve předložila průběžné výsledky. Vyšetřovatelé tvrdí, že Boeing byl sestřelen z protiletadlového raketového systému Buk patřícího 53. protiletadlové raketové brigádě ruských ozbrojených sil z Kurska.

ak sdělil Sputniku náměstek generálního prokurátora RF Nikolaj Vinničenko, ruská strana poskytla Nizozemsku nejen údaje z ruských radarů, ale také dokumentaci prokazující, že raketový systém protivzdušné obrany Buk, který zasáhl Boeing, patřil Ukrajině a byl vypuštěn z území ovládaného Kyjevem, ale vyšetřovatelé tyto informace ignorovali. Přitom státní zastupitelství první den soudního jednání přiznalo, že obdrželo a studuje údaje ruské prokuratury.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že obvinění SVS z účasti Ruska na havárii malajského Boeingu jsou neopodstatněná a politováníhodná, vyšetřování je zaujaté a jednostranné. Prezident Vladimir Putin prohlásil, že Rusko nemá přístup k vyšetřování leteckého neštěstí na východní Ukrajině a Moskva může výsledky vyšetřování uznat pouze tehdy, pokud se na něm bude plně podílet. Všechny rakety, jejichž motor předložila nizozemská komise k vyšetřování havárie MH17, byly po roce 2011 zlikvidovány, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov opakovaně uváděl, že Moskva kategoricky odmítá obvinění z účasti na havárii malajského Boeingu.