Příčinou záhadné smrti žraloka v Libyi se stal velmi neobvyklý útok. Video

Vědci tento podivný incident prozkoumali, aby zjistili, co se stalo příčinou tohoto smrtícího střetu. Výsledky jejich výzkumu byly následně zveřejněny v časopise Ichthyological Research.

Daný výzkum ukázal, že žralok zahynul v důsledku střetu s mečounem obecným, což je vysoce pohyblivá dravá ryba, která útočí na žraloky, velryby, lidi, a dokonce i na lodě. Záznamy o takových útocích pocházejí již z šedesátých let.

„Zahynulý žralok neměl žádné vnější poranění, s výjimkou jediného pronikavého zranění (7,9 cm na šířku a 5,0 cm na výšku), a to na hřbetní ploše v úrovni prsního pásu se zaseknutou špičkou „zbraně“ jiného dravce,“ uvádějí výzkumníci.

I když se odborníci více přiklání k verzi o náhodném střetu dvou predátorů, nevylučuje se ani varianta útoku. Mezi možné důvody takového útoku patří například předpoklad, že se mečoun snažil odehnat žraloka od kořisti.

„Ačkoliv útok mečouna není sám o sobě neobvyklý, jelikož o případech takového jejich chování vůči různým živočišným druhům a objektům bylo již mnohokrát informováno, podstata těchto útoků, ať už je náhodná nebo záměrná, stále není zcela prozkoumána,“ zdůraznili odborníci.

„Stejně tak bylo za důvod tohoto střetu mezi mečounem a žralokem navrženo úmyslné probodnutí jakožto obranná strategie ,“ sdělili výzkumníci.

Co se týče skutečnosti, že výběžek mečouna byl zjevně v důsledku střetu se žralokem poškozen, vědci k tomu poznamenávají, že není jasné, zda by podobné zranění mohlo následně představovat vážné problémy pro mečouna.

Jde o to, že mečovitý výběžek má důležité hydrodynamické a krmné funkce, proto se dá předpokládat, že by jeho zlomenina vedla k omezení těchto funkcí. Je však známo, že některé druhy zůstaly v dobré fyzické kondici i přes to, že byla jejich „zbraň“ poškozena nebo dokonce zcela zlomena. To přimělo vědce více se zamyslet nad vlastnostmi a funkcemi této „čepele“.