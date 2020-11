Nový fotbalový simulátor Football for Friendship World bude spuštěn ke Světovému dni fotbalu

Mezinárodní dětský sociální program akciové společnosti Gazprom Fotbal pro přátelství, který je v 211 zemích a regionech světa, dnes oznámil datum zahájení hry Football for Friendship World.

Globální zahájení je naplánováno na 10. prosince 2020 - Světový den fotbalu. Nová fotbalová simulační hra pro více hráčů je založena na nejdůležitějších hodnotách programu, jako je přátelství, mír a rovnost.

Mezi prvními registrovanými uživateli bude vylosováno 100 jedinečných sad fotbalového vybavení a fotbalových dresů od programu Fotbal pro přátelství a Ruského fotbalového svazu. Soupravy pro vítěze budou dodány do jakéhokoliv místa na světě.

Poprvé budou mít uživatelé v různých zemích možnost účastnit se zápasů podle pravidel Fotbalu pro přátelství a spojit se v mezinárodních týmech. Hráči se budou moci účastnit zápasů v reálném čase s hráči z celého světa, vytvářet týmy a řídit jejich kariéru, stát se fanoušky a fandit na tribunách za mužstva svých přátel. Football for Friendship World bude propagován pod heslem „Když spojujeme přátele, sjednocujeme svět!“

Dva týdny před oficiálním zahájením na platformě Football for Friendship World se uskuteční online mistrovství světa Fotbal pro přátelství, v němž mladí sportovci ve věku 10–14 let z více než 100 zemí, kteří se spojili do 32 týmů přátelství, odehrají 55 zápasů. Finále mistrovství bude vysíláno živě. Globálním velvyslancem programu je legenda světového fotbalu Roberto Carlos. Chcete-li se stát účastníkem a dostat se na vůbec první online Mistrovství světa ve fotbale pro přátelství, musíte poslat přihlášku na.

Vítězové mistrovství obdrží vstupenky na finále Ligy mistrů UEFA 2021 v Istanbulu.

Globálním provozovatelem programu akciové společnosti Gazprom Fotbal pro přátelství je Komunikační skupina AGT, projektantem hry Football for Friendship World je mezinárodní tým DataArt. Pro první uživatele bude hra k dispozici zdarma.

Fotbal pro přátelství

Mezinárodní dětský sociální program Fotbal pro přátelství realizuje Gazprom, a.s., od roku 2013. Během sedmi sezón se program rozšířil do 211 zemí a regionů, spojil více než 6 tisíc účastníků a získal více než 5 milionů příznivců.

Účastníci programu - Mladí fotbalisté a Mladí novináři jsou chlapci a dívky ve věku 12 let, včetně zdravotně postižených. Mladí fotbalisté reprezentující různé země a kultury se spojují ve smíšených týmech a svým příkladem ukazují, že národnost, pohlaví a fyzické schopnosti nejsou překážkou hry v jednom týmu. Mladí novináři informují o událostech programu v Mezinárodním dětském tiskovém středisku. Všichni účastníci získají status mladých velvyslanců a po návratu domů budou nadále sdílet zkušenosti získané ve hře Fotbal pro přátelství a propagovat společné lidské hodnoty - přátelství, rovnost, spravedlnost, zdraví, mír, oddanost, vítězství, tradici a čest.

Fotbal pro přátelství podporují UEFA, FIFA, fotbalové federace a přední světové fotbalové kluby, mezinárodní charitativní nadace, slavní sportovci, politici a umělci. Projekt získal řadu mezinárodních a národních ocenění v oblasti sociální odpovědnosti, sportu a komunikace, včetně světového rekordu v mnohonárodním fotbalovém tréninku v historii.

V roce 2020 se bude Fotbal pro přátelství konat online. Speciální digitální platforma spojí více než 10 tisíc hráčů všech věkových kategorií a stane se základnou pro mezinárodní dětské soutěže, stejně jako hřištěm, kde může kdokoliv trénovat, spojovat se ve smíšených mezinárodních týmech a hrát svou oblíbenou hru ve formátu Fotbal pro přátelství, aniž by vyšel z domova.

