Nejvýkonnější na světě: The Drive hodnotí nový motor Tu-160M

V článku amerického časopisu The Drive jsou nové sériové motory NK-32-02 ruského strategického bombardéru Tu-160M hodnoceny jako nejsilnější motory pro bojová letadla na světě.

The Drive reagoval na první let bombardéru Tu-160M (podle klasifikace NATO - Blackjack) s novým motorem NK-32-02. Připomeňme, že let se konal 3. listopadu v Kazani. Jak uvádí autor, tato událost má zásadní význam pro obnovení výroby letadel z doby studené války.

Výroba byla zastavena v roce 1994. Do té doby bylo vyrobeno pouze 36 letadel Tu-160, z nichž tři byly určeny pro statické zkoušky. Po rozpadu Sovětského svazu bylo zlikvidováno 10 letadel Tu-160, která zůstala na území Ukrajiny . Další čtyři bombardéry zůstaly na montážní lince nedokončené.

Dnes zahrnuje flotila ruských leteckých sil 16 letadel Tu-160. V posledních letech často absolvují dlouhé lety a pravidelně hlídají hranice.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu oznámil v roce 2015 obnovení výroby Tu-160. Kontrakt na výrobu proudových motorů NK-32 získala akciová společnost Kuzněcov. První z těchto motorů měl být připraven k testování v roce 2016 a někteří očekávali, že stejný motor bude použit v dosud utajeném ruském bombardéru PAK DA nové generace.

Článek připomíná, že starý NK-32 instalovaný na původním Tu-160 je všeobecně známý jako nejsilnější motor bojového letadla na světě. Při plném přídavném spalování vyvíjí tah asi 25 tisíc kilopondů (kgf). Konstrukce NK-32-02 má nové lopatky pro kompresor a turbínu a také účinnější chlazení.

Má stejný výkon jako předchozí, ale zajišťuje zvýšenou účinnost a zvyšuje dosah bombardéru přibližně o 1000 kilometrů.

Kompletní konfigurace Tu-160M obsahuje nový radar Novella, nový komplex sebeobrany a elektronický sledovací systém. Bude také vybaven „skleněným kokpitem“ a aktualizovanou avionikou (sada komunikačního a navigačního vybavení, systém řízení letu).

„Vzhledem k tomu, že Blackjack nyní může používat nejen jaderné, ale i konvenční zbraně a byl nasazen během syrské kampaně, není divu, že Rusko chce ze svých nadzvukových strategických bombardérů vytěžit maximum.“