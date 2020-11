Stonjeková o volbách v USA: Nebyl to Trump, kdo vypustil z lahve Gina zmanipulovaných voleb

Letošní prezidentské volby v USA jsou opravdu napjaté a vypadá to, že vítězství bude těsné. Zatím to vypadá, že by se novým lídrem mohl stát demokratický kandidát Joe Biden. Současný prezident Donald Trump, který se o post hlavy státu znovu uchází, ale zřejmě nedokáže zkousnout, že by mohl prohrát, a tak již několikrát vyzval k zastavení sčítání hlasů a hlasovací lístky, které doručila pošta už po dni hlasování, označil za nezákonné. Podle jeho názoru upevnění pozic jeho soupeře Joea Bidena v klíčových státech nebylo náhodné – takto se pokouší demokraté „ukradnout volby“, tvrdí.

K celé věci se nyní vyslovila také Stonjeková, která se snažila uvést na pravou míru, kdo původně stojí za myšlenkou, že americké volby je možné zmanipulovat.

„Jeden zásadní koment k americkým prezvolbám. Plno lidí v čele s mainstreamovými médii teď spílá Trumpovi za to, že mluví o volebním podvodu a manipulaci s hlasy. Oukej. Ale při vší úctě, to NEBYL Trump, kdo vypustil z lahve Gina zmanipulovaných voleb!!! To byli Bidenovi demokraté před čtyřmi lety, kdo jen z prosté neschopnosti, unést výsledek svobodných voleb, stvořil tuhle Hydru,“ píše hned v úvodu.

Následně dodává, že to byli právě demokraté, kdo vypustil do veřejného prostoru myšlenku zmanipulovaných a ovlivněných voleb.

„A byli to demokraté, kdo ji celé ty čtyři roky živil a vykrmoval a Hydra tloustla a tloustla. Navzdory tomu, že to byla dost chudá strava, jelikož všechny ty slavné důkazy údajné manipulace ze strany Ruska byly jen spousta podivných šprochů, na nichž nebylo pravdy ani trochu. Byli to demokraté, kdo celé čtyři roky vysílal Američanům i celému světu vzkaz: „Ano, naše volby je možné (z)manipulovat.“,“ argumentuje komentátorka.

„Jestliže demokraté mohli svůj debakl maskovat jako sofistikovaný volební podvod, ať se teď nikdo nediví a hlavně nerozčiluje, že se nyní stejně chová i Trump. A ať se hlavně nediví ti, kteří demokratům tenhle vzkaz pomáhali celé čtyři roky šířit. A už vůbec ať se tomu nediví za situace, kdy minimálně dění v Michiganu a Wisconsinu bylo přinejmenším poněkud.... zvláštní!“ uzavřela celou věc.

Prezidentské volby v USA

V závěru pak Stonjeková podotýká, že se současnému chování Donalda Trumpa tedy nemůže nikdo divit.

Volby prezidenta USA se konaly 3. listopadu, avšak kvůli pandemii koronaviru hlasovala značná část voličů předčasně a zaslala hlasovací lístky poštou. Proto v některých státech sčítání hlasů ještě pokračuje – třeba v Nevadě prohlásili, že budou přijímat hlasovací lístky zaslané poštou až do 10. listopadu.

K vítězství potřebuje kandidát 270 hlasů volitelů. V současné době vede Biden se 264 hlasy, Trump má 214.