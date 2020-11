Testování na Slovensku pokračuje. Ve 45 krajích začalo druhé kolo

Na Slovensku probíhá druhé kolo plošného testování, které nám má pomoci bojovat s koronavirem. Je to prakticky třetí testovací víkend. Pokrývá 45 okresů, kde více než 0,7 % lidí bylo pozitivně testováno. Informuje o tom TASR.

Odběrná místa jsou otevřena od 8.00 do 20.00. Testování bude pokračovat ve většině okresů v neděli. Občané, kteří nebyli v prvním kole, se mohou také zúčastnit druhého kola testování.

Osvědčení o zkoušce umožňuje výjimku ze zákazu vycházení platné do 14. listopadu. Obyvatelé zelených okresů potřebují pouze certifikát z prvního kola testování. Nicméně, pokud mají v plánu zůstat v červených krajích příští týden, také se doporučuje, aby byly testovány ve druhém kole. Místa odběru vzorků byla proto zřízena i v některých zelených okresech, kde o to obce požádaly. Jejich seznam je zveřejněn na somzodpovedny.sk.

V případě pozitivního testu přejde člověka z místa odběru vzorků do domácí desetidenní karantény.

Pro domácí izolaci platí stejná pravidla pro osoby ve stejné domácnosti jako osoby, které přišly do styku s pozitivním výsledkem onemocnění COVID-19. A to je povinnost jít do karantény, nebo nechat se testovat s negativním výsledkem.

Děti mladší deseti let, autisté, pacienti s rakovinou nebo pacienti, kterým to není dovoleno, se nemusí testování účastnit. Potvrzení od lékaře bude vyžadováno. Také nemusí testovat ti, kteří již byli v posledních 90 dnech pozitivně testováni na koronavirus. Výjimka bude platit i pro osoby starší 65 let, ale pouze v případě, že se nacházejí v dobrovolné domácí karanténě.

Prezident Matovič uvedl v této souvislosti, že „máme doslova v rukou atomovou zbraň na covid-19, ale můžeme ji použít pouze tehdy, když si zamkneme ruce". Tvrdí, že pokud by neexistovalo celostátní testování, sedmidenní výskyt, výskyt onemocnění, by přesáhl 4000. Teď je to 2400.

Premiér Matovič spolu s ministrem obrany Jaroslavem Naděm (OĽANO) si udělali v pátek ráno test, když se v neděli setkal s osobou, u níž byl koronavirus potvrzen. Dříve odpoledne premiér i ministr oznámili, že výsledek testu byl negativní a Matovič promluvil veřejně.

Když premiér představil plán celostátního testování, řekl, že se konzultoval asi s 15 svými nejbližšími spolupracovníky. Matovič nyní naznačil, že by snad mohl říct, s kým se konzultoval celostátní testovací plán.