Kuře jako oblíbený pokrm: Které části byste ale neměli konzumovat?

Nepochybně se musí zmínit kuřecí plíce, ve kterých se nachází množství parazitů a bakterií. A ani vysoká teplota si s některými z nich neporadí. Jakmile se tyto bakterie, které přežijí i velmi vysoké teploty během přípravy, dostanou do lidského těla, snadno způsobují jisté nepohodlí. A ačkoliv se člověk může cítit úplně v pořádku po jejich konzumaci, jisté nebezpečí zde stále existuje, proto se obecně tato část nedoporučuje konzumovat.

Jako další zmínil server Sohu kuřecí hlavu. Jde o to, že kuře může spolknout ještě za svého života některé ne příliš užitečné látky, které se po filtraci hromadí v jeho hlavě. Pokud si tuto pochoutku dopřejete párkrát, nic se zřejmě nestane. Jejich nadměrná konzumace však může mít za následek to, že se škodlivé látky z masa dostanou do lidského těla a budou mít neblahé účinky na zdraví.

Mnoho lidí se nejvíce z celého kuřete těší na křupavou kůži na povrchu. Existují takové mýty, že obsahuje velké množství kolagenu, což může zlepšit stav naší kůže. Ve skutečnosti je však v kuřecí kůži kolagenu velmi málo a naopak je v ní velké množství tuku. Kromě toho se na povrchu nachází velké množství parazitů a bakterií.

Zkažené kuřecí maso

V této souvislosti stojí za to zmínit i rady, jak poznat, že máte v lednici zkažené maso. U bílého masa, tedy kuřecího a krůtího, se orientujte zápachem a vzhledem. Zkažené maso lze totiž bezpečně poznat nepříjemným puchem a jiným odstínem. Není však nazelenalé, ale šedé. A struktura by neměla být lepkavá nebo příliš viskózní.

Na bílém zkaženém mase se také může vytvořit plíseň. V tomto případě by mělo jít okamžitě do koše. V žádném případě se nedoporučuje ořezávat pouze zkaženou část, maso je důležité vyhodit úplně celé.

A co se týče skladování masa, i zde existují obecná doporučení. Chlazené masné výrobky lze skladovat při teplotách od -3 do -5 stupňů Celsia po dobu až 96 hodin. Teplota skladování čerstvého masa závisí na druhu. Hovězí a vepřové maso vydrží čerstvé a kvalitní při 7 stupních Celsia po dobu až 24 hodin. Mleté maso může být skladováno při 5 stupních Celsia po stejnou dobu a králík a kuře při 5 stupních Celsia si zachovávají své vlastnosti pouze 12 hodin.

Nejlepší a bezpečná teplota pro skladování masa je 0 až -3 stupně Celsia. Jakýkoliv druh masa lze takto skladovat po dobu až 48 hodin.