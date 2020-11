Štěpánek se vysmál moderátorovi ČT Železnému a poukázal na podivnosti během amerických voleb

Americká média během včerejšího dne začala vyhlašovat demokratického kandidáta Joea Bidena za vítěze prezidentských voleb. Následně se za vítěze označil i on sám. Události roku se věnovala i česká média včetně veřejnoprávní České televize. A právě tu a jejího moderátora Jakuba Železného si vzal na paškál člen Trikolóry Petr Štěpánek.

Štěpánek totiž na sociální síti sdílel svůj pohled na americké volby. „Jakub Železný v nadšení nad mediálním provoláním Bidena prezidentem a pod dojmem záběrů na jásající Bidenovy voliče v ulicích Filadelfie položil právě do Filadelfie reportérovi Davidu Miřejovskému takto formulovanou otázku: Popiš, Davide, jaká je teď ve Filadelfii, potažmo v celém státě Pensylvánia, atmosféra?“ píše Štěpánek.

Železného otázku označil Štěpánek za „hloupou“ a uvedl, co by na místě reportéra Miřejovského odpověděl on.

„Být na místě Miřejovského, odpověděl bych Železnému, že ve Filadelfii Bidenovi voliči sice jásají, ale takřka celý zbytek Pensylvánie je dost nasraný. Však se podívejte sami. Červené okrsky volily Trumpa, modré Bidena. A to je problém takřka celé Ameriky. V několika velkých městech se koncentrují voliči demokratů, ale zbytek země vidí budoucnost Spojených států úplně obráceně. A tak je to skoro v celé zemi,“ konstatoval.

Ke svému příspěvku doplnil i dva snímky, které ukazují nejprve samotnou Pensylvánii, která svítí červeně, ovšem na celkové mapě svítí již modře.

„Orgasmus Železného v přímém přenosu. Všímejme si, kdo se z médií, politiků k podvodu přihlásil jako první s hubou plnou blahopřání,“ napsala Dada Hrdová.

Pod Štěpánkovým příspěvkem se objevily komentáře uživatelů, kteří také psali svůj pohled na věc. „Tak to je pravá americká demokracie. Mám raději tu naši, i když se někdy snaží té americké podobat,“ míní Josef Hojdar.

Uživatel Jirka Jan zase připomněl i naše prezidentské volby. „Je to jako u nás. Lidé, voliči ve velkých městech, zejména v Praze, volí pravý opak, než zbytek země. Volí zlo masivním počtem hlasů a kazí životy všem ostatním mimo města. Když byly u nás prezidentské volby, tak jsem se tímto ve výsledcích ČSÚ zabýval a dopočítal jsem se, že být u nás ještě jedna Praha, tak je prezidentem stahovač králíků.“

Prezidentské volby

Připomeňme, že některé americké televizní kanály včera na základě výpočtů uvedly, že prezidentské volby vyhrál Joe Biden. O svém vítězství následně informoval i samotný demokratický kandidát.

„Je to pro mě obrovská čest, že mi americký národ dovolil stát se prezidentem,“ stojí v prohlášení Joea Bidena.

Také dodal, že u voleb byl v tomto roce rekordní počet Američanů. „Po ukončení kampaně by hněv a ostrá rétorika měla jít stranou a měli bychom se spojit jako národ,“ uvedl.