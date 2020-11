Minsk informoval, že hodlá prodávat elektřinu z jaderné elektrárny

„Jaderná elektrárna je budována pro potřeby Běloruské republiky. Tato elektrická energie bude spotřebována především doma. Zároveň může běloruský energetický systém zajistit dodávky elektřiny také do zahraničí za konkurenční ceny. Vznikne-li tato potřeba, dokáže běloruský energetický systém uspokojit žádosti našich zahraničních hospodářských subjektů o prodej elektřiny za konkurenční ceny,“ řekl Karankevič v nedělním rozhovoru pro televizi Belarus 1.

© Sputnik / The Press Service of the President of the Republic of Belarus