Na sociálních sítích startuje mezinárodní kampaň na podporu vakcíny Sputnik V

Kanály vakcíny #SputnikV budou na sociálních sítích informovat uživatele o pokroku v klinických studiích, výrobě a očkování populace v různých zemích. Vědci Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji promluví o vytvoření vakcíny a použitých technologiích. Lidé, kteří již byli očkováni vakcínou Sputnik V, se podělí o své osobní zkušenosti.

Dotyčné kanály se také stanou hlavní platformou pro oznámení zpráv o vakcíně, zveřejnění dat o počtů očkovaných a výrobě. Zároveň budou vysílány významné akce věnované ruské vakcíně a rozhovory s předními odborníky. Informace o vakcíně jsou s hastagem #SputnikV k dispozici na následujících platformách: Twitter, Facebook, Instagram a Youtube.

Sputnik V je první na světě registrovaná protikoronavirová vakcína, která je založená na dobře prozkoumané platformě adenovirových vektorů člověka. Současně je Sputnik V na seznamu Světové zdravotnické organizace (WHO) jednou z 10 mezinárodně vyvinutých vakcín, které jsou nejblíže ke konci třetí fáze klinických studií a zahájení masové výroby. Rusko zaslalo WHO žádost o urychlenou registraci a překvalifikaci Sputnik V.

Momentálně v Ruské federaci probíhají klinické studie Sputnik V na 40 tisících dobrovolnících. Klinické studie probíhají také v Bělorusku, Spojených arabských emirátech (SAE), Indii a Brazílii.

„Naše kampaň na sociálních sítích se zaměří na poskytování nejnovějších informací o vakcíně globálnímu publiku, ale kromě toho by měla lidem dát naději na brzké překonání pandemie covidu-19 a poskytnout příležitost vrátit se do normálního života bez karantény. V tomto životě se budou moci znovu setkávat s přáteli, chodit do muzeí, divadel a restaurací a také volně cestovat. Podniky, zejména malé a střední, budou moci fungovat bez omezení a zaručovat blahobyt svých zaměstnanců a rodin. Vyzýváme lidi z různých zemí, aby se připojili k naší kampani a podpořili vakcínu Sputnik V,“ říká Kirill Dmitrijev, generální ředitel Ruského fondu přímých investic (RDIF).

Ruský fond přímých investic

Ruský fond přímých investic (RDIF) byl založen v roce 2011 s cílem investice do vlastního kapitálu společností, které fungují především na území Ruska, společně s předními zahraničními finančními a strategickými investory. Fond působí jako katalyzátor přímých investic do ruské ekonomiky. V současné době má RDIF úspěšné zkušenosti zahraniční spolupráce ve více než 80 projektech o celkové hodnotě přes 1,9 bilionu rublů a tykajících se 95 % ruských regionů. Společnosti v portfoliu RDIF zaměstnávají více než 800 tisíc lidí a jejich roční příjem tvoří 6 % HDP Ruska. RDIF navázal společná strategická partnerství s předními mezinárodními spoluinvestory z 18 zemí v celkové výši více než 40 miliard dolarů. Další informace lze nalézt na webu rdif.ru.