Byl zaznamenán nejsilnější nárůst sluneční aktivity za tři roky

Vědci zaznamenali nejsilnější nárůst sluneční aktivity za poslední tři roky. V první dekádě listopadu došlo k více explozím než za celý rok 2020. Uvádí to web Laboratoře rentgenové astronomie Slunce Fyzikálního ústavu Ruské akademie věd.

„Jedná se o nejsilnější nárůst aktivity na naší hvězdě od září roku 2017,“ uvádí se ve zprávě.

Vědci vypočítali, že jen za listopad bylo zafixováno 29 slunečních erupcí třídy C (slabé). Od 1. ledna tohoto roku pak bylo na Slunci zaregistrováno 48 erupcí, z toho 47 bylo kategorie C a jedna pak kategorie M (střední, 10krát silnější než třída C).

„Naše hvězda tedy za osm dní listopadu zaznamenala více erupcí než za celý minulý rok,“ uvádí se ve zprávě.

Příčinou nárůstu sluneční aktivity se stala velká skupina slunečních skvrn, kterou vědci objevili v minulém týdnu. „Již dnes vstoupila tato skupina skvrn do linie Slunce-Země a je viditelná přesně ve středu slunečního disku, odkud může na naši planetu vyvíjet maximální účinek. V takovém spojení se Zemí bude ještě nejméně tři dny. Výsledkem pak je, že jakákoliv relativně velká erupce na Slunci v této době bude mít téměř nevyhnutelně pozemské následky,“ je uvedeno na webu laboratoře.

Důsledky pak mohou být magnetické bouře nebo změny kosmického počasí u Země. Má se za to, že slabá bouře může vyvolat menší poruchy v provozu energetických systémů a také ovlivnit migrační cesty ptáků a zvířat. Silnější bouře pak způsobují narušení krátkovlnných komunikačních a navigačních systémů i výpadky proudu v průmyslových sítích. Zvýšená sluneční aktivita může navíc způsobit, že polární záře budou vidět i v jižnějších zeměpisných šířkách než obvykle.

Sluneční erupce

Na konci října jsme informovali, že na Slunci byly zaznamenány dvě sluneční erupce minimálně třídy C. „Letošní rok je rokem začátku sluneční aktivity, jejího jedenáctiletého růstu. Očekávalo se, že erupce postupně začnou. První předzvěst cyklu byla zaznamenána 29. května, kdy došlo ke dvěma dost velkým erupcím. Poté se Slunce uklidnilo, a zdá se, že teď začíná růst znovu – začaly erupce. Je pravděpodobné, že v průběhu 24 hodin dojde k řadě ještě silnějších erupcí,“ řekl hlavní vědecký pracovník web Laboratoře rentgenové astronomie Slunce Fyzikálního ústavu Ruské akademie věd Sergej Bogačev.

Podle jeho slov došlo na Slunci ke dvěma erupcím, jedna z nich byla třetí nejsilnější v tomto roce. Je vidět tendence k růstu aktivity naší hvězdy. Nejde však o rekordní erupce, jsou 10 až 100krát slabší než ty, které se očekávají za tři až čtyři roky, v hlavní fázi slunečního cyklu. „Ve skutečnosti jsou tyto erupce velké na pozadí letošního roku, nejsou ale takové, které vyřazují z provozu techniku nebo ovlivňují lidské zdraví,“ řekl v závěru Bogačev.