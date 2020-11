Zelenskyj se nakazil koronavirem a má teplotu. Covid má i šéf jeho kanceláře

„Na světě nejsou žádní šťastlivci, pro které by covid-19 nepředstavoval hrozbu. Přes všechna karanténní opatření jsem také dostal pozitivní výsledek (testu, pozn. red). Mám 37,5 a přeji všem 36,6! Cítím se však dobře. Slibuji, že se izoluji a budu pokračovat v práci,“ sdělil ukrajinský prezident.

„Většina covid-19 překonává. Já to také udělám. Všechno bude v pořádku!“ dodal.

Zelenskyj se nakazil koronavirem

Manželka prezidenta, Olena Zelenská, prodělala covid v červenci. Na začátku byla léčena ambulantně, ale později byla hospitalizována s pneumonií. Ukrajinský prezident musel v této souvislosti do dvoutýdenní izolace, testy však ukázaly, že ani on ani děti virus nemají.

O pozitivním výsledku testu na koronavirus v pondělí také informoval šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.

