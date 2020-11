Minsk nahlásil Varšavě trestnou činnost z polského území, která škodí bezpečnosti

Uvedla to v pondělí tisková služba běloruského ministerstva zahraničí.

„Dne 9. listopadu 2020 se běloruské ministerstvo zahraničí setkalo s charge d'affaires polského velvyslanectví v Bělorusku Martinem Wojciechowským. Byly projednány otázky mezinárodních smluv mezi Běloruskou republikou a Polskou republikou,“ informovala tisková služba.

Podle ní „běloruská strana vyjádřila znepokojení nad potvrzenými a zdokumentovanými skutečnostmi organizované trestné činnosti z území Polska, které způsobují škody na životě a zdraví běloruských občanů, veřejné bezpečnosti, státního a soukromého majetku v Běloruské republice“.

„Polská strana obdržela jasnou výzvu, aby dodržovala své mezinárodní závazky a přijala opatření k potlačení trestné činnosti na svém území,“ uvádí se ve zprávě.

Poznamenává se, že během schůzky byla zvláštní pozornost věnována plnění dvoustranných dohod v oblasti boje proti trestné činnosti a také Úmluvě Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu z roku 2000.

Na konci srpna v polském konzervativním táboru zazněly radikální návrhy v souvislosti se současnou krizí v Bělorusku. Šéfredaktor polského týdeníku Najwyższy Czas Tomasz Sommer totiž prohlásil, že by v případě rozpadu Běloruska měla Varšava připojit Grodno. Takový vývoj událostí nevyloučil ani bývalý místopředseda polské vlády Roman Giertych.

Vypuknutí protestních akcí v Bělorusku po prezidentských volbách, spekulace ohledně možného zásahu Ruska a zvýšení napětí ve vztazích mezi běloruskou vládou a Evropskou unií vzkřísily debaty týkající se možného rozpadu země, a dokonce i otázky připojení Polskem části běloruského území. Jedním z těch, kdo přišel s tímto kontroverzním návrhem, se stal polský novinář Tomasz Sommer, jenž působí jako šéfredaktor týdeníku Najwyższy Czas.

Připomeňme, že tento týdeník byl založen polským politikem Januszem Korwinem-Mikkem, jenž nyní stojí v čele Konfederace svobody a nezávislosti mající jedenáct křesel v Sejmu Polské republiky.

„Je zcela očividné, že by se Grodno mělo v případě rozpadu Běloruska stát součástí Polska. PiS (Právo a spravedlnost, polská politická strana – pozn. red.) to ví, ale bojí se to říct,” uvedl Sommer ve svém tweetu.

V komentářích pod tweetem se však objevily kritické názory vůči tomuto návrhu. Mnozí tvrdili, že Polsko by nemělo poškozovat vztahy se svým východním sousedem.