Odborníci prozradili, jakými pěti jednoduchými kroky lze prodloužit život

Elixír na prodloužení života? Ten zatím vynalezen nebyl. Odborníci se však podělili o to, jakých jednoduchých pět kroků doporučují dodržovat na to, abyste si svůj život mohli alespoň trošku prodloužit.

I sebemenší úbytek hmotnosti může snížit riziko rozvoje různých nemocí a pomůže tak prodloužit život. Informoval o tom portál Express.

V Americké kardiologické asociaci poznamenali, že lidé s nadváhou jsou vystaveni riziku hromadění cholesterolu v těle. Snížení hmotnosti vyžaduje dietu a je potřebné také fyzicky cvičit.

Odborníci doporučují nejprve nainstalovat si do svého chytrého telefonu aplikaci, do které si budete zapisovat, co jíte. Tento bližší pohled na vaše stravovací návyky vám pomůže pochopit vaše slabé stránky a pomůže vám dosáhnout konkrétnějších cílů při hubnutí.

Experti také doporučují, abyste si kupovali menší talíře a nádobí, jelikož menší porce mohou samozřejmě zabránit přejídání.

Kromě toho je dobré v této době nesedět příliš dlouho za počítačem a televizí. Jako další radu uvádí učinit stravu zdravější, to znamená konzumovat odtučněné mléko, jogurt a sýr, doplnit zeleninu a ovoce.

Nezbytnou je pro hubnutí fyzická aktivita. Obecně se doporučuje minimálně 150 minut mírné aktivity za týden. Jako příklady těchto aktivit uvádí odborníci například rychlou chůzi, jízdu na kole a tance, procházky, bruslení, běh nebo skákání přes švihadlo.

Snídaně ke zhubnutí

V této souvislosti zmiňme, že dobrá snídaně může pomoci podle výzkumů zhubnout a také si váhu udržovat. Základem všeho je, aby byla snídaně vydatná, výživná a měla by tvořit polovinu denního příjmu kalorií.

Pokud chce člověk zhubnout, pak je podle něj nejlepší přístup vyměnit cereálie na snídani za potraviny bohaté na zdravé tuky či vlákninu. Do prvního jídla dne doporučil zahrnout takové potraviny, které jsou bohaté na bílkoviny, například vejce a ryby. Jak dále poznamenává, taková jídla zaženou hlad na dlouhou dobu a také zabrání tomu, že se člověk přejídá večer.

„Vejce mají vysoký obsah bílkovin a zdravých tuků, jsou plná živin. Dají se upravovat různými způsoby, jako jsou omelety, míchaná vajíčka, frittaty a další. Mohou se zkombinovat v podstatě s čímkoliv, a to včetně avokáda, mastných ryb, špenátů, hub a další zeleniny, jako jsou papriky, rajčata nebo cibule,“ uvedl trenér Aaron Brown .

Kromě toho lze snídani doplnit i zdravými tuky a vlákninou, což se nachází v zelenině a mléčných výrobcích.

„Účastníci experimentu, kteří dodržují toto schéma, za dvanáct týdnů zhubli asi o 9 kilogramů. Ti, kteří měli jako hlavní jídlo oběd, naopak jen 3,5 kilogramu,“ dodal.