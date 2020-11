Putin promluvil o modernizaci jaderného potenciálu Ruska a testování rakety Sarmat

„Asi polovina vojenských jednotek Raketových vojsk strategického určení RF dostane nejnovější komplex Jars. Zkoušky mezikontinentální balistické střely Sarmat jdou podle plánu a do námořnictva byla předána ponorka nového projektu Borej-A,“ uvedl prezident na setkání s vedením ministerstva obrany a podniků ruského obranného a průmyslového komplexu.

Rusko bude i nadále udržovat svůj jaderný potenciál na principu dostatečnosti, uvedl dále prezident Vladimir Putin. Vzhledem k současným vojensko-politickým rizikům se Ruská federace bude zabývat modernizací jaderných sil, dodal.

„S přihlédnutím k současným vojensko-politickým rizikům budeme pokračovat v modernizaci strategických jaderných sil a systematicky posilovat všechny jejich složky. Rád bych poznamenal, že v posledních letech byly v armádě a námořnictvu přijaty prioritně nové raketové a letecké systémy, v důsledku čehož je podíl moderních zbraní ve strategických jaderných silách již 82 %,“ uvedl Putin během setkání.

Jaderná triáda

Podle jeho slov zůstává klíčovou zárukou ruské bezpečnosti nehledě na měnící se charakter vojenských hrozeb jaderná triáda. „Chtěl bych zdůraznit, že navzdory měnící se povaze vojenských hrozeb zůstává právě jaderná triáda nejdůležitější a klíčovou zárukou ruské vojenské bezpečnosti,“ uvedl.

Dodal, že z hlediska širšího kontextu jde pak o globální stabilitu.

Jak dále konstatoval, Rusko nemá v úmyslu zapojit se do vyčerpávajícího závodu ve zbrojení. Podle jeho slov to není nutné. „S využitím intelektuálního potenciálu, našich vědeckých škol, základů či nezbytné infrastruktury se nehodláme zapojit, nechat se vtáhnout do vyčerpávajícího závodu ve zbrojení. Nebudeme to dělat. A to dnes ani nepotřebujeme,“ řekl Putin.

„V řadě strategických zbraní je naše země daleko před jinými vedoucími vojenskými mocnostmi světa. Jak jsem již poznamenával, naše země poprvé v historii… se ukázala ne jako doháněč, ale sama navrhla takové modely, které na roky a dokonce desetiletí jsou před zahraničními obdobami, některé dokonce ani nemají a ani dlouho nebudou mít žádné obdoby,“ dodal.

Některé modely ruské vojenské techniky nemají ve světě obdoby, Rusko nepůsobí v roli „doháněče“, samo nabídlo modely, které jsou o desítky let před zahraničními protějšky, dodal.

V neposlední řadě konstatoval, že NATO nereagovalo na ruský návrh snížit vojenskou aktivitu během koronavirové pandemie. „Aliance vůbec nereagovala na náš návrh snížit vojenskou aktivitu během pandemie. Navíc intenzita jejich letů a akce flotil zemí NATO se ještě zvýšila,“ uvedl.