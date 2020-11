Kocábová z USA o volbách: Cítím tady jakési ticho před bouří. Jako potomek otrokářů se omlouvat nechci, dodává k BLM

Česká spisovatelka, scenáristka a zpěvačka Natálie Kocábová, která v těchto dnech pobývá v Americe, se v Rozstřelu po Skypu vyjádřila ke hnutí BLM a také k tomu, jaký má názor na to poklekávat před černými Američany. Následně se ale zaměřila na výsledky tamních prezidentských voleb a uvedla, co by to pro USA mohlo znamenat.

Kocábová se svěřila, že je ve Spojených státech amerických již více než týden, a zřejmě tam zůstane minimálně do ledna příštího roku. Důvodem je i to, že v Severní Karolíně aktuálně vyřizuje americké občanství pro své děti. Ona sama již přitom americké občanství má, a to od narození díky své mamince.

„Tahle gesta nemám ráda, nejsem politik, ať to dělají oni. Ale já osobně necítím za své předky nebo jejich zločiny jakoukoliv vinu,“ říká jasně.

Pokud jde o to, co v Rozstřelu zaznělo, za hlavní témata by se daly považovat hned dvě otázky. A jednou z nich se stalo to, jaký názor má Kocábová na hnutí– konkrétně na gesto pokleknutí.

Kocábová si tedy nemyslí, že by se měla za minulost své rodiny černým Američanům omlouvat nebo před nimi pokleknout na zem a zpytovat historické svědomí. Zmiňme, že její maminka je Američanka a původem je z bývalého amerického konfederačního jihu. Z tohoto důvodu se mezi jejími předky, stejně jako mezi předky Natálie, najdou i otrokáři, kteří obchodovali s černochy.

„Nacházíme se v nevyhnutelné fázi, muselo k ní dojít, Amerika na to čekala desítky let,“ dodává spisovatelka s tím, že se to podle ní zase uklidní. Stojí si totiž za tím, že si svět zvykne na to, že se barví a že všichni budeme mix.

„Nic se s tím nedá dělat a musíme se to naučit přijímat. A stejně tak je důležité nevyčítat bílé rase věci, které provedli její dávní předci,“ dodává k tématu.

„Rasy jsou segregované a nepřicházejí spolu do kontaktu. Oni to tady rádi říkají, že v kontaktu jsou, ale realita je jiná. Třeba v místě, kde bydlím, nepotkám za celý den jediného černocha,“ podělila se o vlastní zkušenost.

Pokud jde o otázku rasismu , přiznává, že je v USA stále patrný a přítomný. Zdůrazňuje však, že ze všech stran.

Následně podotkla, že když byla kdysi na daném místě na pláži, tak vedle ní seděl jediný černoch a ona se cítila divně… Proč? „Protože ta pláž byla jinak plná bílých lidí,“ zdůvodnila své tehdejší pocity.

Dcera hudebníka, skladatele a politika Michaela Kocába navíc zastává názor, že neplatí představa amerických médií či třeba filmových společností, a sice, že se rasy v USA prolínají a že je společnost pestrá, černobílá.

Kocábová o volbách v USA

Dalším zajímavým tématem se staly prezidentské volby v USA, které nedávno proběhly. V této souvislosti připomeňme, že Kocábová jakožto občanka USA mohla volit a volila korespondenčně, a to z České republiky.

Pokud jde o hlasy v Severní Karolíně, ty zatím stále nejsou sečteny. Už nyní je ale více než jasné, že tam boj o prezidentské křeslo vyhrál s náskokem více než jednoho procenta Donald Trump.

„Tady odjakživa vítězí republikáni. Co se naší rodiny týče, tak dvě části jsou demokratické, jedna část je právě republikánská,“ uvádí spisovatelka.

„Jak jsem mluvila o rozdílných názorech v naší rodině, tak v rámci jejich komunikace je téma prezidentských voleb tabu,“ vysvětluje a doplňuje: „Je to tak od nástupu Donalda Trumpa před čtyřmi roky. Prostě v rámci lepších vztahů jsme si zakázali o tom mluvit.“

Dodává, že je velmi překvapilo, že byl nakonec prezidentský souboj v tomto státě tak těsný. Uvedla také, že když do USA dorazila den před volbami, Američané před své domy umisťovali transparenty, které upozorňovali na to, koho podporují. A zůstala v údivu, když zjistila, že protrumpovských a probidenovských cedulí byl zhruba stejný počet.

Rovněž si myslí, že již „dlouhodobě se rozevírají nůžky mezi dvěma typy Američanů“. To prý ale podle ní v poslední době platí po celém světě, včetně České republiky.

„Víte, co je zajímavé? Když jsem do USA přijela poté, co v Česku uspěli Miloš Zeman a Andrej Babiš, myslela jsem si, že není možné být rozdělenější, než je náš český národ. Takže rozpory v Americe jsem dlouhou dobu brala na lehkou váhu,“ přiznala.

Nakonec však dospěla k názoru, že ke stejnému, ne-li ještě většímu rozdělení společnosti, dochází právě v USA. „A to zejména v souvislosti s hnutími #blacklivesmatter nebo #metoo. Tady je to o to horší, že mají zbraně. To je velký problém,“ podotkla.

Závěrem dodala, že v dnešní době má válka jiná kritéria než dříve a že kdyby býval vyhrál Donald Trump, tak by se asi začala i bát. Podle ní by totiž v takovém případě klidně mohla nějaká forma občanské války mohla propuknout.

„Protože frustrace Afroameričanů je tu opravdu veliká. A větší nebezpečí z vyvolání násilí hrozilo právě ze strany poražených demokratů, ke kterým mají blízko hnutí jako #blacklivesmatter. (…) Když teď vyhrál Joe Biden, hrozí maximálně útok nějakého osamělého útočníka, který by mohl někde někoho postřílet. Cítím tady každopádně jakési ticho před bouří, uvidíme, jak to dopadne,“ uzavřela toto téma česká spisovatelka.