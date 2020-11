WHO plánuje zařazení Sputniku V do seznamu pro nouzové použití

Světová zdravotnická organizace přidá ruskou vakcínu proti koronaviru Sputnik V do seznamu doporučených vakcín pro nouzové použití, pokud lék splňuje nezbytná kritéria, sdělili Sputniku v tiskové službě WHO.

„WHO kontaktovala Výzkumné centrum epidemiologie a mikrobiologie N.F. Gamaleji, které projevilo zájem o zařazení přípravku Sputnik V na seznam vakcín doporučených WHO k použití v mimořádných situacích, a těšíme se na získání údajů o kandidátské vakcíně Sputnik V. Pokud se zjistí, že produkt předložený k hodnocení splňuje kritéria pro zařazení do seznamu, WHO výsledky zveřejní,“ sdělili v tiskové službě.

WHO zdůraznila, že proces předkládání údajů o léčivých přípravcích pro předběžnou kvalifikaci nebo pro zařazení do seznamu pro nouzové použití je důvěrný. Doba pro vyhodnocení údajů obdržených od výrobce vakcíny závisí na kvalitě údajů a na tom, do jaké míry splňují kritéria WHO.

WHO dosud neprováděla předběžnou kvalifikaci žádné vakcíny proti covidu-19 pro použití v mimořádných situacích.

Předběžná kvalifikace WHO zajišťuje, že vakcíny používané v imunizačních programech jsou bezpečné, efektivní a účinné a že splňují standardy doporučené WHO pro správnou výrobní praxi a správnou klinickou praxi.

Sputnik V

Sputnik V je první zaregistrovaná vakcína na světě založená na dobře prozkoumaném vektoru lidského adenoviru. Patří mezi 10 vakcín na světě v seznamu Světové zdravotnické organizace (WHO), které se nejvíc přiblížily ke konci třetí etapy klinických testů a k zahájení hromadné výroby. Rusko zaslalo WHO žádost o urychlenou registraci a změnu kvalifikace vakcíny.

Klinické zkoušky Sputniku V se dnes konají v Rusku za účasti 40 tisíc dobrovolníků. Probíhají rovněž v Bělorusku, SAE, Indii a Brazílii.