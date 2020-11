Nebe v puse a ráj v šálku! Užijte si podzimní dny s hrnkem velmi dobré a neobvyklé kávy

Podzim už dávno zaklepal na dveře, dny jsou kratší, noci delší a venku už je chladno. Není tedy nic lepšího, než se právě v tento čas zachumlat do deky a odpočinout si u šálku pořádně dobré a horké kávy. Pokud vás však nebaví typické recepty a chtěli byste vyzkoušet něco nového, čtěte dál.

Dnes jsme si pro vás připravili jeden neobvyklý recept, který vás svou chutí alespoň na chvíli přenese do pravé kavárny. A budete si připadat jako kdybyste si kávu vychutnávali třeba ve Starbucks! A co vlastně budete na přípravu tohoto nápoje potřebovat? Je to jednoduché!

Suroviny:

2 šálky mléka podle vašeho výběru (může být i mandlové mléko)

2 porce espressa (30 ml)

2 lžíce kakaového prášku

2 lžíce granulovaného sladidla dle vašeho výběru

2 kapky extraktu z máty peprné

1/4 šálku šlehačky – dle chuti (k servírování)

Příprava:

A jak si tento skvělý nápoj můžete připravit? Nejprve v menším hrnci smíchejte všechny suroviny, kromě šlehačky. Vše přiveďte k mírnému varu. Když se směs začne vařit, snižte teplotu na velmi nízkou. Poté ještě nechejte 2-3 minuty povařit, ale nezapomeňte vše pravidelně míchat.

Následně hrnec stáhněte z plotny a kávu nechte pár minut odpočinout. Poté nápoj nalejte do dvou hrnků. Nakonec přidejte nahoru šlehačku na ozdobení a vychutnejte si tento horký nápoj!

TIP: Pokud preferujete spíše studenější nápoje, pak nechte kávu 5 minut vychladnout a poté ji přelijte do sklenice s ledem. Případně můžete nápoj před vložením do chladničky nechat úplně vychladnout. V tomto stavu vám káva vydrží až tři dny!