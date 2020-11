Odbornice prozradila, proč je v noci třeba vypnout chytrý telefon

Vypnutí chytrého telefonu v noci nemá z technického hlediska zvláštní smysl, ale z psychologického je to správné. V opačném případě vás to láká vzít ho do postele a používat za tmy, což podle nejnovějších průzkumů způsobuje problémy se spánkem, sdělila agentuře Prime odbornice tiskové služby Ruského systému kvality (Roskačestvo) Alesia Boroviková.