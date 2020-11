Eurokomisařka: Spolupráce zemí v boji proti terorismu se v posledních letech zlepšila. Pořád jsou zde ale nedostatky

Během videokonference se ministři vnitra unijních zemí shodli na tom, že Evropská unie musí účinně kontrolovat své vnější hranice, aby přes ně nepronikali nebezpeční radikálové. Stejně tak by podle nich členské státy měly zapracovat na spolupráci, co se týče bezpečnostních složek a výměně informací mezi tajnými službami.

K takovému závěru dospěli ministři v reakci na nedávné teroristické útoky, k nimž došlo ve Francii nebo v Rakousku. Stejně tak lídři vyzvali také k rychlému schválení pravidel, která by měla přinutit sociální sítě ihned mazat příspěvky s teroristickým obsahem.

„Pokud budeme jednotní, terorismus nebude mít dlouhodobě šanci,“ nechal se slyšet německý ministr Horst Seehofer.

Mimo jiné ministři probírali také společný postup v den pátého výročí atentátů v Paříži, při kterých zemřelo více než 130 lidí. K věci se vyslovila například eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová, která tvrdí, že se od té dobyv boji proti terorismu zlepšila. Pořád má však jisté nedostatky.

Někteří politici z evropských zemí, v čele s Německem a Francií, tento týden uváděli, že by unie měla reformovat schengenský systém volného pohybu. Argumentovali přitom tím, že by tak na území EU nepronikali potenciálně nebezpeční radikálové, zejména z Blízkého východu a severní Afriky.

Omezení na sociálních sítích

Jisté změny by se mohly objevit také v oblasti sociálních sítí. Uvádí se totiž, že by státy a Evropský parlament podle společného prohlášení ministrů měly mimo jiné rychle schválit nařízení, díky kterému budou muset sociální sítě mazat příspěvky s teroristickým obsahem, a to do hodiny od upozornění od úřadů některé ze zemí. Johanssonová si stojí za tím, že právě tento krok by mohl znemožnit například koordinaci útoků či zveřejňování návodů k výrobě výbušnin.

Jisté zlepšení by mělo následovat i v komunikaci. V minulosti totiž pachatelé některých teroristických útoků byli známi policii již dříve, nicméně státy si mezi sebou nebyly vždy schopné včas předávat důležité informace. Proto ministři na dnešním jednání došli k závěru, že země musí začít „plně využívat existující nástroje pro výměnu informací“. Stejně tam by dané země měly co nejrychleji dokončit propojení svých informačních systémů.

Teroristické útoky v Evropě

Johanssonová také dodala, že je v plánu i posílení pravomocí evropské policejní agentury Europol, stejně jako předložení návrhu směrnice pro lepší ochranu kritické infrastruktury.

Připomeňme, že ve čtvrtek 29. října došlo ke dvěma útokům ve Francii. První se odehrál v Nice, kde útočník za pokřiku Alláhu akbar uřízl v srdci baziliky Notre-Dame hlavu ženě, dva další lidi zabil a několik zranil. Policie útočníka postřelila a zadržela. Ke druhému útoku došlo v Avignonu. Policie zde po 11. hodině zastřelila muže, který je ohrožoval střelnou zbraní. I on údajně křičel Alláhu akbar.

Třetí útok se pak odehrál v Saúdské Arábii. Ve městě Džidda saúdský občan ozbrojený nožem zaútočil na člena ochranky francouzské ambasády. Policie muže zadržela. Člen ochranky byl lehce zraněn a převezen do nemocnice.

A Francie není jediné evropské město, které se s takovým útokem v posledních dnech setkalo. Včera, v pondělí 2. listopadu, došlo k teroristickému útoku v rakouské Vídni. Tam skupina neznámých pachatelů zorganizovala sérii útoků, při nichž podle posledních zpráv zemřelo 18 lidí a dalších 15 jich bylo zraněno. Jeden z útočníků byl zabit, ostatní se mohli skrýt. Rakouské orgány celý incident považují za teroristický útok.