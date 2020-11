Ředitel Evropské lékové agentury prozradil termín zahájení distribuce první vakcíny v Evropě

Šéf Evropské lékové agentury (EMA) Guido Rasi si myslí, že by ke schválení první vakcíny ze strany této agentury mohlo dojít již do konce roku. Poté, co bude vakcína schválena, může být zahájena její distribuce, která s největší pravděpodobností odstartuje v lednu. Zmiňme, že v pátek EMA dostala první klinické údaje od americké společnosti Pfizer.