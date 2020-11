Zapomínat na ruční brzdu se nevyplatí. Své o tom ví i tento řidič. Video

Jen na tři věci by se vydrželi řidiči automobilů dívat téměř navždy – na blikající čísla, která naskakují, když tankují benzin do auta, na to, jak jejich auto předjíždí auto soupeře a to zůstává daleko za nimi a na to, jak řidič začátečník činí za volantem řadu chyb, často jednu hloupější než druhou. Poslední zmíněná libůstka je o to zábavnější, když tento začátečník řídí drahý a luxusní model.

Na videu, které se šíří na internetu, je zachycen muž, který je na benzinové stanici a tankuje své, zřejmě dražší, auto. Poté, co je nádrž plná, jde muž zaplatit na benzinovou stanici. Problém však nastává s jeho autem. To sice jistou dobu stálo v nehybné pozici, nicméně 50 až 60 litrů, které muž doplnil do nádrže, udělalo své a na mírném svahu tak auto ztratilo rovnováhu a začalo sjíždět dozadu. Nakonec auto skončilo v příkopu.

Zajímavé nepochybně bylo, že řidič si toho, že mu ujíždí auto, vůbec nevšiml. Jednoduše dotankoval a odešel od auta k pokladně čerpací stanice.

Kožený interiér – ano, nebo ne?

Dříve jsme psali o tom, že auto s koženým interiérem má sice reprezentační vzhled a sedadla potažená tímto materiálem vypadají draze a stylově, vytváří ovšem svým majitelům určité problémy.

Problém spočívá v tom, že mnoho automobilek, které vyrábí vozy jak pro masový trh, tak i prémiový trh, dnes hřeší tím, že to, čemu říkají kožené čalounění, vůbec není z kůže. Je samozřejmě jasné, že slova jako koženka, ekokůže, umělá kůže či vinyl nezní tak luxusně.

Co se týče drahých a pokročilých modelů, zde se používá speciální „prodyšná“ polyuretanová fólie, jejíž struktura díky speciálnímu reliéfu dovedně napodobuje vzor pravé kůže. Polymer má pak také vysokou odolnost proti opotřebování. Vizuálně a na dotek jsou přírodní a syntetické materiály podobné, ale náklady na první z nich jsou samozřejmě mnohem vyšší.

Odborníci zdůrazňují, že čalounění vyrobená z ekokůže a kůže mají společné dvě vlastnosti – oba materiály ve srovnání s tkaninou udržují chlad a teplo mnohem déle. V důsledku toho se během mrazivé noci změní kožená a pseudokožená sedačka na tvrdý a velmi chladný kámen. A i když jsou taková sedadla zahřátá, může být teplo zpočátku nerovnoměrné.

Experti rovněž upozorňují na to, že i posezení na kožených sedadlech automobilu na horkém letním slunci je v jistém smyslu zkouškou.