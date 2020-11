Kynolog uvedl, čeho se psi nejvíce bojí

Podle něj by mělo být nejdůležitější pro majitele to, aby se nesnažil udělat ze psa nebojácné zvíře a spíše se snažil pochopit příčinu fobie a naučit se zastavit jeho paniku. Na to je nejlepší pod něj zaměstnat pejska jinou činností.

„Výborně pomáhají různé psí sporty, také práce se cvičitelem a kynologem pomáhá. Ne vždy jde zbavit pejska problému, ale učinit psí život příjemnější - to je plně proveditelný úkol,“ řekl.

Strach z náhlých hlasitých zvuků

Podle kynologa mohou jakékoli silné zvuky a hlasité tleskání či pleskání způsobit paniku, stres a nespavost u domácího mazlíčka. Mnoho psů se bojí například ohňostrojů, výstřelů nebo bouří.

V případě, že se dopředu ví, že se bude pes nacházet na místě, kde může potenciálně dojít k takovým zvukům, kynolog doporučuje zvíře trošku připravit předem. To znamená například postupně zapínat různé zvuky výbuchů či ohňostroje, aby se pes mohl postupně adaptovat.

Strach z cestování autem

Některým psům způsobuje strach zase jízda v autě. Může se projevit tím, že se zvíře opírá a nechce vylézt do auta, kňučí nebo se třese, když je uvnitř. Taková fobie je u psů velmi častá, řekl kynolog.

V takové situaci radí, že nejdůležitější je nenutit psa sedět v autě. Doporučuje, aby se dala možnost psovi před první cestou auto očichat. Postupně si pes začne zvykat na tento způsob dopravy a přestane se bát.

Strach ze tmy

Další fobií je strach ze tmy. Nejčastěji takový strach postihuje štěňata. Psi, kteří mají takový problém, se ve tmě začínají chovat neklidně a nepokojně, vysvětlil Golubev. Pes může kňučet, štěkat na neznámé objekty a vytahovat vodítko. Příčinou této fobie mohou být zdravotní problémy nebo děsivé zážitky z minulosti.

Pokud chceme zkusit pejskův strach překonat, kynolog doporučuje vzít mazlíčka na procházku při západu či východu slunce, aby viděl, jak se mění postupně obrysy různých předmětů. Na procházky je nutné vybrat klidné místo. Postupně si pak pes začne zvykat a na procházky bude reagovat klidněji.

Strach z veterinárních klinik

„Často se domácí zvířata bojí jít na veterinární kliniku, jelikož si pamatují, že tam s nimi obvykle provádějí nepříjemné a nepochopitelné věci: dostávají injekce, čistí uši nebo zuby, měří teplotu. Kromě toho se v klinice může pes setkat s mnoha různými podivnými pachy a jinými zvířaty, která mají také strach. Psi si takovou věc zapamatují a snaží se takovým místům vyhnout,“ řekl Golubev.

Kynolog doporučil během cest k veterináři chválit psa za klidné chování, odměňovat ho pamlsky a snažit se sám nebýt nervózní, protože pes umí často vycítit pocity majitele.

Strach ze samoty

Strach ze samoty je nejčastějším důvodem, proč pejsci smutně štěkají a naříkají.

Jedním z důvodů této fobie může být to, že jako štěně byl pes rozmazlený, majitel jej téměř nepouštěl z dohledu, a pak z ničeho nic přerušil kontakt – často kvůli práci či jiným povinnostem.

Takovému chování lze zabránit tím, když budeme psa učit již od štěněčího věku na to, že bude bývat doma sám. Kynolog nejprve doporučuje nechat zvíře v samostatné místnosti na krátkou dobu - 5, 10, 15 minut, později pak klidně na hodinu nebo dvě. Postupně si zvykne a již mu to nebude způsobovat stres, uvedl.

Také doporučil koupit speciální hračky, které budou bavit domácího mazlíčka ve vaší nepřítomnosti.

Pokud se nemůžete vyrovnat se strachem psa sami, expert doporučuje, abyste nic neodkládali a vyhledali pomoc odborníků.