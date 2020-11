Kosmická loď Crew Dragon míří se čtyřmi astronauty k Mezinárodní vesmírné stanici. Letí dlouhých 27 hodin

Posádka je tvořena astronauty NASA Shannon Walkerovou, Victorem Gloverem a Michaelem Hopkinsem, doplňuje je člen japonské kosmické agentury JAXA Soiči Noguči. Na Mezinárodní vesmírné stanici by měli přistát v úterý okolo 5:00 SEČ. Posádka na ISS zůstane pět až šest měsíců.

Devět minut po startu první stupeň rakety Falcon 9 úspěšně přistál na plovoucí platformě v Atlantském oceánu. NASA a SpaceX ho chtějí použít pro další pilotované lety Crew Dragon k ISS.

Brzy po přistání prvního stupně v 1:40 SEČ moderátor translace NASA potvrdil, že loď se oddělila od nosné rakety.

„Posádka byla úspěšně vyvedena na oběžnou dráhu,“ oznámil.

Pro kosmickou loď Crew Dragon společnosti SpaceX Ilona Muska je to první pravidelný let k Mezinárodní vesmírné stanici. První zkušební let se dvěma astronauty proběhl od 30. května do 2. srpna.

Také je to první pracovní pilotovaný let i pro samotné USA po ukončení programu Space Shuttle v roce 2011.

Tříhodinový let Sojuzu

Vesmírná loď Sojuz MS-17 se 14. října v 11:48:47 SEČ úspěšně spojila s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS), kam stejný den ráno odstartovala z kosmodromu Bajkonur. Jde o dosud nejrychlejší dopravu posádky za dobu provozu stanice.

Po otevření otvorů se posádka ISS rozšířila o Sergeje Ryžikova, Sergeje Kuď-Sverčkova a Kathleen Rubinsovou. Na palubě jsou teď čtyři ruští kosmonauti a dva američtí astronauti.

Sojuz MS-17 se k ISS dostal poté, co dvakrát oběhl Zemi. Podobným způsobem ke stanici dříve létaly jenom nákladní lodě. Předchozí rekord rychlosti dopravy posádky na ISS patřil lodi Sojuz MS-06, která to v září 2017 zvládla za 5 hodin a 38 minut.