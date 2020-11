V Jerevanu se protestuje. Opozice vyzývá k rezignaci Pašinjana

Protestující se chovají klidně. Sledují je policisté, ale těžkooděnci a speciální pořádkové jednotky na místě nejsou.

Během mítinků požádali zástupci opozice o rezignaci předsedy vlády, vytvoření dočasné vlády a mimořádné volby.

Protesty opozice se v Jerevanu konají od minulého týdne poté, co Arménie podepsala dohodu o příměří v Náhorním Karabachu. V první noc protestů lidé vtrhli do sídel vlády a parlamentu, kde poničili nábytek a okna.

Na konci září se situace v Náhorním Karabachu zostřila: Arménie a Ázerbájdžán se navzájem obviňovaly z eskalace konfliktu, který začal koncem 80. let. Všichni účastníci oznámili úplnou nebo částečnou mobilizaci a začaly boje.

Během měsíce a půl učinily strany tři neúspěšné pokusy o zastavení palby. V noci 10. listopadu podepsaly Rusko, Ázerbájdžán a Arménie čtvrtý dokument. Podle něj ázerbájdžánská a arménská armáda ukončují nepřátelství, zastavují se na obsazených pozicích a vyměňují si vězně. Arménie musí Baku vrátit Kelbadžarský, Lačinský a Agdamský rajón.

V zóně konfliktu budou navíc rozmístěny ruské mírové síly. Kontingent zahrnuje 1960 členů vojenského personálu, 90 obrněných vozidel, 380 jednotek automobilů a speciální techniky.

V Baku označili dohodu za kapitulaci Jerevanu. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev zdůraznil, že dokument je pro jeho zemi nejvýhodnější – nyní je podle něj vojenská etapa dokončena a je možné přejít k politickým otázkám.

Pašinjan ze své strany oznámil, že o míru rozhodoval těžce, ale dohoda umožnila zachránit to, o co by Karabach přišel.