Roskosmos odtajnil dokumenty o závodu v dobývání Měsíce mezi SSSR a USA

V jednom z klíčových momentů snahy o dobytí Měsíce si v SSSR položili důležitou otázku: Pokud se nepodaří dovést vzorky měsíčního povrchu na Zemi dříve, než to udělají USA, tak by stálo za to zrušit start sovětské stanice, vyplývá z odtajněného dokumentu Roskosmosem.