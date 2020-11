Izraelský premiér: Hovořil jsem s Putinem o nákupu vakcíny Sputnik V

Dříve v pondělí tisková služba ruského prezidenta informovala, že Putin telefonoval s Netanjahuem a jednal o boji proti koronaviru a perspektivách spolupráce na ruské vakcíně, včetně možných dodávek a organizace výroby přípravku v Izraeli.

„Hovořil jsem s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o možnosti nákupu vakcíny Sputnik V. Budeme o tom jednat v nejbližších dnech," uvedl Netanjahu během tiskové konference.

Politik také připomněl, že v létě Izrael podepsal se společnosti Moderna dohodu o nákupu budoucí vakcíny a stane se „jednou z prvních zemí, která vakcínu od společnosti Moderna dostane“.

„Mým cílem je přivézt co nejvíce vakcín z co největšího počtu míst pro co největší počet občanů v co nejkratším čase,“ uváděl izraelský premiér.

Netanjahu v pátek také informoval, že Izrael v současné době podepisuje smlouvu na dodávky vakcín od Pfizer pro 4 miliony občanů. Dříve označil zprávy o účinnosti vakcíny od společností BioNTech a Pfizer za důležitý den v boji proti novému koronaviru a připomněl, že Izrael také pracuje na vývoji své vlastní vakcíny.

Izrael zahájil klinické studie vlastní vakcíny 1. listopadu. Testy budou probíhat ve třech fázích, poslední je naplánovaná na duben až květen.

Kromě toho bylo oznámeno, že lékařské centrum Hadassah v Jeruzalémě objednalo 1,5 milionu dávek ruské vakcíny Sputnik V. Centrum čeká na souhlas izraelského ministerstva zdravotnictví a pokud ho nezíská, plánuje vakcínu používat ve svých zámořských pobočkách. Izrael navíc v červenci podepsal se společnosti Moderna dohodu o nákupu budoucí vakcíny. Později byla podobná dohoda podepsána s několika dalšími společnostmi.