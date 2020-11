Prezident Arménie promluvil o nevyhnutelnosti předčasných parlamentních voleb

Arménský prezident Armen Sarkisjan promluvil o nevyhnutelnosti předčasných parlamentních voleb v zemi. Do té doby by vedení země mělo být předáno do rukou vlády národní shody.

„S ohledem na vzniklou situaci a nutnost důstojného východu z ní, poslouchám veřejné požadavky, začíná být jasné: aby bylo možné zachránit zemi před otřesy, mimořádné volby do Národního shromáždění budou nezbytné,“ stojí v prohlášení prezidenta. Jeho text se nachází na stránce tohoto arménského lídra.

Podle jeho slov, v tomto kontextu jediným správným přístupem může být objektivní hodnocení ze strany vlády a vládnoucí politické síly svého vlastního potenciálu a vytvoření v nejbližším možném termínu „plánu cesty“, která přehodnotí data iniciace ústavních procesů, jež umožní provést mimořádné volby do parlamentu. Do té doby, podle jeho slov, řízení státu má být předáno do rukou vlády mající politické kvality – vlády národní shody.

Po podpisu dohody o zastavení palby v Náhorním Karabachu v Jerevanu už po dobu několika dní probíhají mítinky a akce opozice. Jedním z požadavků je odchod předsedy vlády Nikoly Pašinjana ze svého postu, vytvoření dočasné vlády a provedení předčasných voleb.

Odvolání velitele policejních vojsk

Arménský prezident také odvolal ze svého postu velitele vojsk policie Gurgena Dallakjana. O kroku prezidenta informovala jeho tisková služba.

„Odvolat Gurgena Dallakjana z pozice velitele vojsk policie, zástupce náčelníka policie,“ stojí v příkazu prezidenta Sarkisjana. Dalším příkazem na jeho pozici prezident jmenoval Ajka Babajana. Příčiny personálních změn nebyly publikovány.

Odvolání ministra zahraničí

Armen Sarkisjan také potvrdil odvolání ministra zahraničních věcí země Zograba Mnacakanjana. O jeho odvolání bylo rovněž informováno tiskovou službou prezidenta.

Úřadující předseda vlády Nikola Pašinjan v pondělí na setkání s poslanci vládnoucí strany Můj krok prohlásil, že se rozhodl odvolat hlavu ministerstva zahraničí.

„Propustit Zograba Mnacakanjana z funkce ministra zahraničních věcí Republiky Arménie,“ stojí v příkazu Sarkisjana.

Válka o Karabach

Na konci září se situace v Náhorním Karabachu zostřila: Arménie a Ázerbájdžán se navzájem obviňovaly z eskalace konfliktu, který začal koncem 80. let. Všichni účastníci oznámili úplnou nebo částečnou mobilizaci a začaly boje.

Během měsíce a půl učinily strany tři neúspěšné pokusy o zastavení palby. V noci 10. listopadu podepsaly Rusko, Ázerbájdžán a Arménie čtvrtý dokument. Podle něj ázerbájdžánská a arménská armáda ukončují nepřátelství, zastavují se na obsazených pozicích a vyměňují si vězně. Arménie musí Baku vrátit Kelbadžarský, Lačinský a Agdamský rajón.

V zóně konfliktu budou navíc rozmístěny ruské mírové síly. Kontingent zahrnuje 1960 členů vojenského personálu, 90 obrněných vozidel, 380 jednotek automobilů a speciální techniky.

V Baku označili dohodu za kapitulaci Jerevanu. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev zdůraznil, že dokument je pro jeho zemi nejvýhodnější – nyní je podle něj vojenská etapa dokončena a je možné přejít k politickým otázkám.

Pašinjan ze své strany oznámil, že o míru rozhodoval těžce, ale dohoda umožnila zachránit to, o co by Karabach přišel.