Známe produkt, který zvyšuje riziko cukrovky o 60 procent. A ještě něco k symptomům onemocnění

Vědci zjistili, že pravidelná konzumace slepičích vajec významně zvyšuje riziko vzniku cukrovky 2. typu. Patřičnou studii zveřejnil British Journal of Nutrition.

Vědci z Čínské lékařské univerzity spolu s kolegy z Univerzity jižní Austrálie a Katarské univerzity studovali údaje o stravě 8 545 lidí shromážděné v letech 1991 až 2009.

Bylo zjištěno, že konzumace více než 38 gramů vajec denně zvyšuje riziko cukrovky přibližně o 25 procent. Lidé, kteří konzumovali více než 50 gramů produktu (ekvivalent jednoho vejce) denně, zvýšili riziko onemocnění o 60 procent. Současně byl tento ukazatel vyšší u žen než u mužů.

Podle názorů vědců získané výsledky studií umožnily dokázat, že riziko cukrovky se zvyšuje přímo úměrně se zvýšením spotřeby vajec, ale v budoucnu je nutné zjistit přesný mechanismus účinku produktu na tělo.

První příznaky nebezpečné nemoci

Přírůstek váhy a neustálá žízeň jsou prvními příznaky cukrovky 2. typu. Uvedla ruská endokrinoložka Taťana Markovová.

Odbornice poznamenala, že špatné hojení ran a moniliáza mohou také signalizovat vývoj onemocnění.

„Dalším faktorem u žen, méně často u mužů, je recidivující moniliáza. Opakující se kandidóza zpravidla doprovází diabetes mellitus,“ uvedla lékařka.

Markovová poznamenala, že s rozvojem cukrovky 1. typu se tělesná hmotnost naopak začíná snižovat. Toto onemocnění je běžné u mladších lidí a je doprovázeno zápachem acetonu z úst.

Endokrinoložka doporučila sledovat stravování a životní styl a při nejmenším podezření na nemoc kontaktovat lékaře.

Minulý týden bylo informováno o tom, že narušení syntézy inzulinu je častou příčinou toho, že je většina lidí náchylná k cukrovce 2. typu. K tomuto závěru došla skupina amerických vědců, jejichž výzkum byl publikován v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Autoři vědecké práce zjistili, že metabolické poruchy jsou výsledkem narušení syntézy proinzulinu, tedy prohormonu produkovaného speciálními beta buňkami ve slinivce břišní.

Podle odborníků vede tato „nejistota“ hormonu k tomu, že se stává člověk evolučně zranitelný vůči cukrovce.

Vědci také poznamenali, že žádná mutace není schopná ovlivnit syntézu a účinnost hormonu při vazbě na receptor, jelikož tyto funkce vyžadují různé strukturní rysy, které si navzájem odporují. Například u diabetu 2. stupně přispívá nadbytek inzulinu k rozvoji dysfunkce beta buněk. Úprava této poruchy by měla za následek zhoršení jiné funkce hormonu.