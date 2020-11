Turecký parlament schválil vyslání vojáků do Ázerbájdžánu  

Turecký parlament v úterý odsouhlasil výnos prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana o vyslání tureckých vojáků do Ázerbájdžánu. Svědčí o tom výsledky hlasování.

Podle výnosu Erdogana se mohou turečtí vojáci nacházet v Ázerbájdžánu během jednoho roku.

Turecký prezident dříve také oznámil, že Moskva a Ankara podepsaly memorandum o vytvoření centra, který bude dohlížet na dodržování příměří v Náhorním Karabachu, a společně se zúčastní mírové mise. V Kremlu však podotkli, že spolupráce se bude uskutečňovat prostřednictvím centra monitoringu na území Ázerbájdžánu, o společných mírových silách ovšem nejde řeč.

Dle slov ruského prezidenta Vladimira Putina hovořily Baku i Ankara o možnosti účasti Turecka v mírových misích, Moskvě však se podařilo přesvědčit je, že nestojí za to vytvářet podmínky pro zkrachování dohod o Náhorním Karabachu.

Válka o Karabach

Na konci září se situace v Náhorním Karabachu zostřila: Arménie a Ázerbájdžán se navzájem obviňovaly z eskalace konfliktu, který začal koncem 80. let. Všichni účastníci oznámili úplnou nebo částečnou mobilizaci a začaly boje.

Během měsíce a půl učinily strany tři neúspěšné pokusy o zastavení palby. V noci 10. listopadu podepsaly Rusko, Ázerbájdžán a Arménie čtvrtý dokument. Podle něj ázerbájdžánská a arménská armáda ukončují nepřátelství, zastavují se na obsazených pozicích a vyměňují si vězně. Arménie musí Baku vrátit Kelbadžarský, Lačinský a Agdamský rajón.

V zóně konfliktu budou navíc rozmístěny ruské mírové síly. Kontingent zahrnuje 1960 členů vojenského personálu, 90 obrněných vozidel, 380 jednotek automobilů a speciální techniky.

V Baku označili dohodu za kapitulaci Jerevanu. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev zdůraznil, že dokument je pro jeho zemi nejvýhodnější – nyní je podle něj vojenská etapa dokončena a je možné přejít k politickým otázkám.

Pašinjan ze své strany oznámil, že o míru rozhodoval těžce, ale dohoda umožnila zachránit to, o co by Karabach přišel.