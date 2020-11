Lékař vysvětlil, kdy je káva nebezpečná

Tradiční ranní káva se nesmí v žádném případě pít na lačný žaludek, varuje Alexej Kalinčev. Podle jeho slov může konzumace tohoto nápoje na lačný žaludek vést k vyostření chronických chorob trávicího ústrojí, jako je gastritida, vředová nemoc a pankreatitida.

„My všichni máme fakticky tyto choroby v tom či onom stádiu, mohou být prostě ve stavu remise od dětství nebo mládí,“ řekl Alexej Kalinčev v rozhovoru pro Sputnik.

Konzumaci kávy na lačný žaludek spojuje lékař s „poruchami příjmu potravy“. Člověk nemá pocit „zdravého hladu“, nechce ráno jíst a pije kávu, aby se povzbudil, dodal lékař.

Podle jeho slov je po jídle možno kávu pít s čímkoli . Nezáleží na tom, jestli to bude káva černá, bílá nebo s mlékem. A nebojte se ji pít se zákuskem, i když byste sladkosti neměli zneužívat.

„Nehrozí vám obezita kvůli tomu, že jste vypili kávu se sladkostí. Milovníci kávy pijí obyčejně jen kávu, několik šálku denně. Sladkost je spíše výjimkou. Není mnoho lidí, kteří to rádi dělají. Po vydatném jídle málokdo jí dezert, to je spíše pro děti, dospělí to nedělají,“ řekl Alexej Kalinčev.

Přitom, jak podotkl lékař, káva ne vždy tonizuje, má někdy i opačný účinek. Takže zdravý člověk může pít kávu v každé denní době, dokonce i na noc, řekl v závěru endokrinolog, výživový poradce a dietolog Alexej Kalinčev.