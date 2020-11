To jste rozhodně nečekali! Udělejte si čokoládový dezert z černého chleba

Na internetu se často objevují neobvyklé recepty dezertů z různých ingrediencí. Nyní během karantény se lehké recepty z ingrediencí, které doma vždy najdeme, staly obzvláště populární. Tento jednoduchý recept na čokoládový dezert také obsahuje neobvyklou složku – černý chléb, ale zjednodušuje proces přípravy tohoto pokrmu.

Budete potřebovat:

Černý chléb - 400 gramů;

Vejce - 4 ks;

Hořká čokoláda - 250 gramů;

Mléko - 600 ml;

Cukr - 100 gramů;

Sůl - 1 špetka.

Postup:

Černý chléb nakrájejte na stejné kousky.

Pak rozbijte čokoládu a přidejte ji do pánve s mlékem, stejně jako přidejte cukr a sůl. Všechno připravujeme na parní lázni, dokud se čokoláda úplně neroztaví.

Pak přidejte vejce a vše promíchejte.

Vymažte pekáč máslem, pak každý kousek chleba ponořte do čokoládové hmoty, pak jej vložte do formy.

Nechte dobře promočit, asi hodinu.

Pak dezert dejte péct 30 minut v předehřáté troubě na 180 stupňů.

Váš dezert je připraven, můžete ho ozdobit podle vašeho vkusu.

Dezert ze tří ingrediencí

Britská bloggerka Eloise Head sdílela recepty zákusků ze tří ingrediencí, které získaly miliony lajků na sociální síti TikTok a staly se na Instagramu velmi populárními. Představujeme jeden z nejjednodušších a nejoblíbenějších receptů Eloise založený na populárních sušenkách Oreo.

Dobrou zprávou je, že na jeho přípravu nebudete potřebovat ani troubu!

Na koulový dort bloggerky Eloise Head budete potřebovat:

smetanový sýr - 60 g;

čokoládové sušenky Oreo - 9-10 kusů;

bílou čokoládu – 120 g.

Čokoládové sušenky by měly být rozemleté mixérem nebo válečkem, pak přidejte smetanový sýr. Hmota by měla být hnětena až do hladka, vyválíte míčky a vložíte je do chladničky na půl hodiny.

Poté rozpusťte bílou čokoládu a nalijte ji na koláče. Poté vložte do ledničky, aby čokoláda ztuhla. Hotovo!