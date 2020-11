Američan si jen tak plaval v oceánu a po zhlédnutí videa z dronu zjistil, že jen těsně unikl útoku smrtícího žraloka

Nebezpečný žralok kladivoun nenápadně připlul k muži u pobřeží města South Beach v americkém státě Florida. Sám muž se o nečekaném setkání dozvěděl až po zhlédnutí videa z dronu, který nad ním létal. To zveřejnil na svém Instagram a připojil k němu veselou hudbu, kterou uživatelé sítě obzvlášť ocenili.

V neděli 15. listopadu fotograf Jason Mackintosh za pomoci dronu natočil video, na kterém je vidět, jak se ke koupajícímu se muži přiblížil kladivoun.

Na záznamu je také zachyceno, jak muž plave na zádech osm metrů od břehu a podle všeho neví, že se vedle něj nachází žralok. Nakonec se ale kladivoun naštěstí otočil a odplul pryč.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený JMac (@jasonmac7)

V komentářích pod videem na Instagramu začali uživatelé diskutovat o tom, zda by dron mohl vydávat zvukové signály, a tím plavci naznačit, že se poblíž něj nachází žralok. Někdo tento nápad označil za dobrý, jiní si ale stáli za tím, že by to mohlo člověka jen přimět k další panice.

Kladivounovití jsou jednou z čeledí žraloků z řádu žralounů. Maximální délka těchto tvorů činí šest metrů a některé druhy jsou pro člověka nebezpečné.