Europoslanec Niedermayer: Je na čase zakázat konání Světového šampionátu v hokeji 2021 v Bělorusku. Může za to Lukašenko

Niedermayer začal své zamyšlení tím, že si v tyto dny připomínáme a oslavujeme pád komunistické diktatury a otevření cesty ke svobodě a demokracii. Zdůraznil přitom, že ač je to klišé, v dnešním světě to nejsou vůbec věci samozřejmé.

Následně pokračuje tím, že i dnes situace v tomto státě zůstává i nadále tragická a v posledních dnech dále eskaluje. Svým sledujícím připomněl, že běloruští demonstranti již tři měsíce, hlavně v neděli, vycházejí do ulic a na náměstí, kde stále požadují „odstoupení diktátora a nové férové prezidentské volby“.