Vakcína od AstraZenecy na bázi šimpanzího virálního vektoru je méně účinná než jiné vedoucí vakcíny

Účinnost vakcíny proti covidu-19 od firmy AstraZeneca dosahuje 70 % a je menší než u ostatních tří vedoucích vakcín, a sice americké farmaceutické společnosti Pfizer, ruské vakcíny Sputnik V a další americké vakcíny od firmy Moderna. To činí vakcínu AstraZenecy nejméně efektivní ze všech čtyř vakcín, jejichž účinnost byla ohlášena tento měsíc.

Průběžná analýza klinických studií vakcíny britské farmaceutické společnosti AstraZeneca prokázala její průměrnou účinnost na úrovni 70 %, píše Bloomberg.

Dne 9. listopadu firma Pfizer oznámila, že účinnost její vakcíny proti covidu-19 je větší než 90 %. Moderna dne 16. listopadu sdělila, že její vakcína je účinná na 94,5 %. Obě tyto vakcíny jsou založeny na principu takzvané mediátorové RNA (mRNA).

Mezitím ruská vakcína Sputnik V demonstrovala ke dni 11. listopadu 92% účinnost během třetí fáze klinického testování. Sputnik V využívá lidské adenoviry, které mohou způsobit obyčejné nachlazení, coby nosiče k přenosu genu ze spike proteinu koronaviru do lidské buňky. Tato technologie se využívá již několik desetiletí a prokázala svou neškodnost na více než 10 milionech lidí, kteří se nechali naočkovat vakcínou založenou na lidských adenovirech.

Vakcína od společnosti AstraZeneca, jejíž účinnost byla oznámena v neděli, rovněž patří do třídy adenovirových vakcín. Nicméně britská společnost k jejímu vývoji využila šimpanzí virální vektor.

Tento postup má pomoci překonat přirozenou imunitu vůči lidskému adenoviru. Bude to však poprvé v dějinách, co cizí, zvířecí, a sice šimpanzí, virus bude využit coby vektor k vytváření vakcíny. Přitom nedošlo k žádnému dlouhodobému výzkumu, který by pomohl ověřit bezpečnost tohoto postupu.

To vyvolává obavy ohledně spolehlivosti vakcíny od společnosti AstraZeneca a možných vedlejších účinků. Kromě toho panují obavy ohledně zadokumentovaných případů, kdy řada lidských nemocí byla způsobena zvířecími viry.

Nedávný průzkum provedený mezinárodní agenturou YouGov v 11 zemích, které dohromady představují 30 % světové populace, zjistil, že devět z deseti lidí by se raději nechala očkovat vakcínou založenou na lidském adenoviru než na adenoviru šimpanzím.