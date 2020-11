Hra o trůny: 10 členů rodu Starků od těch nejstatečnějších až po ty nejzákeřnější

Dům Starků je jedním z nejoblíbenějších domů Západozemí mezi fanoušky Hry o trůny, přičemž severní dům, to je první rodina představená čtenářům knih i divákům seriálu, a také jeden z nejváženějších domů v Sedmi královstvích. Starkové byli nejvíce zasaženi nejhoršími zločiny seriálu, přičemž nejvýraznější z nich byla nechvalně známá Rudá svatba.

Ačkoliv jsou Starkové nepochybně jedním z nejváženějších domů Západozemí, nebyli vždy takoví. Starkové si nedobyli sever svou ušlechtilostí, ale vyhráli ho násilným konfliktem a politickými intrikami. I když současní Starkové mohou být do určité míry ušlechtilí, nejsou všichni tak ctnostní jako Ned Stark.

Jon Sníh

Ačkoli Jon Sníh možná nebyl schopen definitivně porazit Bílé chodce, byl rozhodně zodpovědný za vytváření armády, která s nimi měla bojovat v bitvě u Zimohradu. Kromě toho někteří také tvrdí, že obětování své lásky k Daenerys ve prospěch své rodiny a Západozemí bylo také hrdinství.

Není pochyb o tom, že Jon Sníh je jednoznačným hrdinou ze Hry o trůny, i když sám nedokázal porazit hlavního padoucha ani si vzít lásku svého života.

Arya Starková

© Foto : HBO (2011-...) Postava Aryi Stark v seriálu Hra o trůny

Myšlenka mladé dívky, aby se její zranění změnilo ve vnitřní touhu zabít ty, kteří jí ublížili, nemusí všem připadat hrdinská. Samozřejmě, pro některé to může být spravedlivé, ale na první pohled není nic obzvláště ctnostného v tom, že se člověk připojí ke kultu vrahů uctívajících smrt, aby se pomstil mučitelům své rodiny.

Arya Starková si však zaslouží místo v tomto seznamu za to, že udělala jedinou věc - zabila Nočního krále. Tím, že Arya zabila Nočního krále, porazila Bílé chodce a zachránila Západozemí před jistou smrtí.

Ned Stark

Ned Stark byl ústřední postavou první sezóny Hry o trůny a seznámil fanoušky se světem Západozemí, stejně jako s politickými intrikami a zradami, které se postupem času staly běžným jevem v televizním seriálu.

Ned Stark byl nepochybně hrdinou první sezóny, a přestože fanoušci očekávali, že bude hlavním hrdinou seriálu, byl zrazen a zabit v deváté epizodě první sezóny.

Robb Stark

© Foto : HBO (2011 – 2019) Herec Richard Madden v roli Robba Starka v seriálu Hra o trůny

Robb Stark byl jednou z nejoblíbenějších postav v počátečních sezónách a hrál roli archetypálního fantazijního hrdiny. Robb se pustil do války s Lannistery, aby se jim pomstil za to, že popravili Neda Starka. Byl to krutý bojovník a velitel, který vyhrál každou bitvu ve válce pěti králů.

Robb vyhrál všechny bitvy, ale prohrál válku poté, co byl zrazen Walderem Freyem a Roosem Boltonem. Rudá svatba je jedním z nejvíce šokujících okamžiků nejen ve Hře o trůny, ale i v dějinách televize.

Catelyn Starková (Catelyn Tully)

Catelyn Starková byla manželkou Eddarda Starka a matkou Starkových dětí. Původně se chtěla provdat za Branda Starka, ale poté, co byl zabit Šíleným králem, byla Cat zasnoubena s Eddardem Starkem. Oddaná matka se před ničím nezastaví, aby chránila své děti, což se odráží v seriálu i knihách.

Catelyn byla moudrá, ale nedokonalá postava. Na jedné straně, kdyby ji Robb poslechl, pravděpodobně by nezemřel na Rudé svatbě. Na druhou stranu Catelyn osvobodila Jaimeho Lannistera navzdory rozkazu v zoufalém pokusu získat zpět Aryu a Sansu.

Lyanna Starková

O Lyanně Starkové se toho ví málo. I když je všeobecně známo (potvrzeno v seriálu, ale ještě ne v knihách), že ona je matkou Johna Sníha poté, co Lyanna utekla s Rhaegarem Targaryenem a v následně vyvolala povstání Roberta Baratheona.

Z jedné strany byla skutečně hrdinka, alespoň potenciálně. Existuje teorie, že Lyanna Starková byla tajemným „Rytířem smějícího se stromu“, který se zúčastnil turnaje v Harrenově. Teorie tvrdí, že Lyanna soutěžila jako rytíř, aby se pomstila některým rytířům, kteří špatně zacházeli s Howlandem Reedem.

Benjen Stark

Benjen Stark byl černá ovce v rodině Starků. Benjen Stark je mladším bratrem Eddarda Starka. Připojil se k Noční hlídce a nakonec se stal prvním Strážcem. Kolem Benjena je spousta záhad, nikdo neví, proč se připojil k hlídce, a alespoň v knihách není známo, kde se nachází.

Rickon Stark

Rickon toho v seriálu moc nedělal. V prvních sezonách byl ještě dítě, takže v historii neměl žádnou zvláštní roli. Mnozí předpokládali, že Rickonův příběh bude odrážet jméno jeho zlovlka Chundeláče. Příběh Chundeláče je dlouhý a bez uspokojivého konce.

V seriálu má Rickon rozhodně tento konec: nejmladšího Starka zabil Ramsey Bolton před Bitvou bastardů.

Sansa Starková

© Foto : HBO (2011-2019) Herečka Sophie Turner jako Sansa Starková v seriálu Hra o trůny

Sansa Starková byla jednou z nejlepších postav v seriálu. Začala život jako naivní dívka se snem stát se princeznou krásného prince, díky zkušenostem v Královském přístavišti se sadistou Joffreyem pro ni bylo snadnější stát se královnou Severu a jednou z nejvýznamnějších politických hrdinek přehlídky.

V průběhu seriálu se Sansa proměnila z pasivního pěšáka ve Hře o trůny v aktivního hráče. Viděla, jak její otec zemřel a její bratr byl zrazen, poučila se z toho a na konci seriálu udělala ze Severu nezávislý národ.

Bran Stark

© Foto : HBO (2011-...) Postava Brana Starka v seriálu Hry o trůny

Bran Stark byl jednou z prvních postav, které napadly George Martina, když napsal příběh Píseň ledu a ohně. První obraz ze Západozemí, který Martinovi přišel na mysl, byla scéna, v níž chlapec narazí na mrtvého vlka a jeho štěňata. Branův příběh ho zavede na sever, za Zeď, a dá fanouškům nahlédnout do země Bílých chodců.

I když se zdá, že Bran Stark nedělá v seriálu nic úmyslně darebného, ve skutečnosti během celého seriálu využívá Hodora a přitom mu poškozuje mozek. Existují také nejasnosti ohledně toho, do jaké míry Bran plánoval, aby se stal králem, a co vlastně zbylo ze samotného Brana samotného.