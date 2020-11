Chris Hemsworth ukázal, jak vypadá jeho trénink na Thora 4, a vyděsil kolegy

„Ahoj, kámo,“ napsal Pratt. „Právě jsem dostal zprávu od trenéra a potřebuje, abys přestal trénovat, protože budeme ve stejném filmu, tak nechce, abych stál vedle tebe, jestli vypadáš takhle, takže musíš rychle nabrat 11 kilo. Super, děkuji.“

Hemsworth Prattovi brzy odpověděl: „Neboj se kámo, můžeme použít tento hezký filtr, který jsem použil zde. Nazývá se instashred.“

Herečka a modelka Ruby Rose to okomentovala slovy „režim zvíře“.

Herec Jason Momoa také nezůstal stranou a napsal: „Zvíře.“

Děj filmu Thor: Láska a hrom zatím není odhalen. Je známo pouze to, že v pokračování se do role Jane Fosterové vrátí Natalie Portmanová, která se objeví v novém obrazu – Thor ženy. Podle komiksů Jane byla schopná zvednout kladivo Mjöllni poté, co to Thor nedokázal.

Podle pověstí čtvrtý film bude spojen s dějem seriálu Loki, který bude vysílán na streamingové službě Disney. Předpokládá se, že díky Lokimu se Thorovo kladivo zničené v Thor: Ragnarek vrátí do hlavního filmového vesmíru.

Čtvrtý Thor vyjde 11. února roku 2022.

První Thor byl prezentován v roce 2011, natočil ho režisér Kenneth Branagh podle komiksů o Thorovi. V titulní roli korunního prince Asgardu, který je poslán do exilu na Zemi, se představil Chris Hemsworth, který si tuto postavu zopakoval i v navazujících filmech Thor: Temný svět (2013) a Thor: Ragnarok (2017).

Hemsworth se jako Thor objevil i v některých dalších celovečerních filmech MCU: Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame.