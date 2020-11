Americký torpédoborec narušil ruskou hranici. Rusové chtěli jít na taran

„Velká protiponorková loď Tichooceánské flotily Admirál Vinogradov zastavila narušení státní hranice Ruské federace torpédoborcem amerického námořnictva John McCain v zálivu Petra Velikého,“ stojí v tiskové zprávě.

Upřesňuje se, že torpédoborce se přiblížily na vzdálenost dvou kilometrů. Admirál Vinogradov následně varoval narušitele před nepřípustností jejich kroků. Rovněž bylo řečeno, že pro vytěsnění narušitele hranic mohou Rusové využít taran.

„Poté, co byly varováni a poté, co velká protiponorková loď Admirál Vinogradov změnila kurz na torpédoborec John McCain, americká loď hned vplula do neutrálních vod. Opakované pokusy o vstup do ruských vod americký torpédoborec nepodnikal,“ stojí ve zprávě.

Admirál Vinogradov nadále sleduje americkou loď. Na místo také připlula také jiná ruská loď – korveta Sověršennyj.

Černé moře

Včera bylo informováno, že jiný americký torpédoborec - Donald Cook - se vydal do Černého moře. Uvedla to Šestá flotila Vojenského loďstva USA.

„USS Donald Cook DDG-75 zahájil plavbu přes průliv do Černého moře… Lodě amerického vojenského loďstva konají pravidelné hlídky v těchto vodách za účelem podpory našich spojenců a partnerů z NATO,“ praví se ve zprávě Šesté flotily na Twitteru.

Šestá flotila USA se sídlem v Neapoli (Itálie) vykonává úplné spektrum vojenských námořních operací, často spolu se spojeneckými a mezirezortními partnery za účelem prosazení národních zájmů a zajištění bezpečnosti a stability v Evropě a Africe.