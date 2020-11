Miliardář předpovídá historickou vlnu bankrotů v roce 2021

„V listopadu byla tma jako v pytli a bude to tak, dokud se neuvolníte," řekl Stordalen během finančního dne banky Norges Bank, citoval ho online deník Nettavisen.

„Za normální den v listopadu můžeme mít obrat 50 milionů NOK (5,55 milionu dolarů), zatímco máme obrat 10 milionů NOK nyní (1,1 milionu dolarů)," Stordalen dodal, když popisoval situaci jako „příliš špatnou“.

Zatím jsou údaje o bankrotech nízké, ale situace taková nezůstane, varoval Stordalen s tím, že svět počítá s „vlnou bankrotů“.

„Každý, kdo se kdy ocitl okolo krizí, ze zkušenosti ví, že bankroty nepřicházejí na začátku krize," řekl Stordalen. „Na této straně do Silvestra neuvidíme vlnu bankrotů, ale v roce 2021, pokud se s režimem podpory průmyslu nic nestane. Pak uvidíme vlnu bankrotů, které jsme v historii nikdy neviděli," uvedl.

Stordalen také tvrdil, že kromě propouštění si pandemie koronaviru vybírá svou daň na společnostech.

„Párty je u konce, mnozí jsou zatraceně unavení z práce z domova. Jsou unaveni z toho, že nemohou jít a setkat se s lidmi, a je naivní si myslet, že můžete budovat společnosti prostřednictvím hangoutů v Google," řekl Stordalen.

Miliardář je nicméně ohledně vakcíny optimistický.

„Pokud je něco, na co mám 'push oznámení', jsou to zprávy o vakcíně. To, co se děje, je prakticky zázrak ve srovnání s tím, co bylo řečeno před několika měsíci," řekl Stordalen o výrobě vakcíny. Očkování zranitelných skupin podle něj začne v prvním čtvrtletí příštího roku.

Petter Stordalen, 58, je norský miliardář, developer nemovitostí a hotelů a samozvaný ekolog. Má odhadovanou čistou hodnotu 1,3 miliardy dolarů, které vyplývají z investic do hotelů, nákupních center a nemovitostí. Prostřednictvím Strawberry, firemní skupiny složené z deseti společností v oblasti nemovitostí, financí, hotelů a umění, vlastní Stordalen hotelové impérium Nordic Choice Hotels, které se skládá z více než 200 hotelů a zaměstnává 17 000 lidí.

V pozdějších fázích své kariéry, Stordalen prováděl řadu filantropických snah, většinou prostřednictvím své ex-manželky, lékařky, a ekoložky Gunhild Stordalen. V posledních letech Stordalen daroval velké množství peněz na různé ekologické charity se zaměřením na změnu klimatu a vědecké výzkumné programy.