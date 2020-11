Biden promluvil o plánech na prvních sto dnů na pozici prezidenta USA

Joe Biden, který oznámil své vítězství v amerických prezidentských volbách, uvedl, že prvních sto dnů v čele USA věnuje migrační reformě a boji proti koronaviru. Budoucí americký prezident to oznámil v rozhovoru pro televizní stanici NBC.

„Odešlu do senátu zákon o migrantech, který otevře cestu k získání občanství 11 milionům nezaregistrovaných lidí,“ uvedl Biden v rozhovoru.

Politik také dodal, že má v úmyslu zrušit některá nařízení současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, která podle něj uškodila klimatu a lidskému zdraví.

Biden také oznámil, že nebude iniciovat vyšetřování Trumpa, a slíbil, že se bude soustředit na návrat americké společnosti víry v sebe.

„Já nebudu dělat to, co dělá prezident, a používat ministerstvo spravedlnosti jako nástroj toho, abych trval na tom, že se něco stalo,“ uvedl Biden.

Zároveň politik poznamenal, že jeho vláda nebude „třetím obdobím“ Baracka Obamy, za kterého osm let zastával pozici viceprezidenta. „Narazili jsme na zcela jiný svět. Prezident Trump změnil ráz. Nyní ‚je to Amerika na prvním místě´, to znamená ‚samotná Amerika´,“ dodal Biden.

Volby v USA

Prezidentské volby v USA proběhly 3. listopadu, dosud však nebyly vyhlášeny oficiální výsledky. Podle informací amerických médií demokratický kandidát Joe Biden získal dostatečné množství hlasů volitelů, aby zvítězil. Někteří světoví lídři mu k vítězství již poblahopřáli.

Za posledních 24 hodin tři klíčové státy – Pensylvánie (20 volitelů), Michigan (16) a Nevada (6) – potvrdily vítězství Bidena.

Trump obviňuje soupeře z pokusu „ukrást volby“. Advokát prezidenta Rudy Giuliani oznámil, že narušení během hlasování měla systémový charakter. Zároveň současný pán Bílého domu již nařídil zahájení předání moci Bidenovi.

Biden by měl složit přísahu 20. ledna 2021.