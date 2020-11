Záruka zdravého probouzení. Odbornice prozradila tajemství dobrého rána

Podotkla, že zárukou zdravého probouzení je dodržování režimu. „Budík má zvonit vždy ve stejnou dobu. Protože když bude zvonit v různé době, můžete se dostat do hluboké fáze spánku a pak už žádné zvonění neuslyšíte,“ varovala.

Když mluvila o tom, jaké má být zvonění budíku, Carjovová řekla, že má být příjemné. „Za druhé si ho zvolte na základě svého duševního stavu. Pro úzkostlivé a depresivní lidi mají být melodie různé. Pro depresivní lidi zvolíme raději čilou, veselou a energickou melodii, pro úzkostlivé klidnější. Když roste úzkost od rána, bude den napjatější, protože na tom může záležet úroveň kortizolu,“ řekla lékařka.

Podle jejích slov by neměl signál budíku „zapadat“ do snu – má být dost hlasitý a povzbuzující. „Nejlépe něco rytmického, a přitom optimistického a veselého. Nemá to být příliš rychlé ani příliš agresivní, pokud jste úzkostlivý člověk,“ vysvětlila Carjovová.

Doporučila nepoužívat zvuky přírody, jako je ptačí zpěv nebo hukot vodopádu, protože ty spícího člověka sotva probudí. Lékařka dodala, že dodržování režimu spánku vám pomůže organismus správně „nastavit“ a zbavit se nespavosti.

„Je důležité vstávat vždy ve stejnou dobu, a to jak ve všední, tak i ve volné dny. A stačí vám jeden budík,“ řekla v závěru lékařka.