Nová hvězda ve vesmíru Harryho Pottera. Autoři Fantastických zvířat našli náhradu za Johnnyho Deppa

Dříve byla zveřejněna zpráva, že studio Warner Bros přijalo rozhodnutí o zbavení Johnnyho Deppa role po nedávném soudním usnesení ohledně sporu herce s bulvárem The Sun, který napsal o tom, že herec zmlátil bývalou ženu Amber Heard.

Na začátku listopadu přijal soud v Londýně usnesení ve prospěch listu a sdělil, že obvinění proti Deppovi jsou oprávněná. Hercovi advokáti prohlásili, že se hodlají proti tomuto usnesení odvolat.

Nový Grindelwald

Známý dánský herec Mads Mikkelsen má nahradit Johnnyho Deppa ve třetí části filmu Fantastická zvířata, píše portál Deadline s odkazem na prohlášení studia Warner Bros.

55letý Mikkelsen je známý z role sériového vraha Hannibala Lectera v americkém seriálu Hannibal, nyní si zahraje ve třetí části slavné franšízy o Harrym Potterovi roli zlého kouzelníka Grindelwalda, kterou měl původně hrát Depp. Natáčení již bylo zahájeno, premiéra filmu by měla proběhnout v létě 2022.

Odškodné

Studio Warner Bros, jež požádalo Johnnyho Deppa, aby se vzdal úlohy černokněžníka Gellerta Grindelwalda, bude muset zaplatit herci plný honorář, informoval dříve THR.

Nehledě na to, že herec strávil při natáčení obnoveném koncem září v Londýně pouze jeden den, dostane honorář za celý film (asi deset milionů dolarů).

Jeho smlouva, stejně jako u všech největších hvězd, stanovuje, že dostane odškodné, dokonce když nebude natáčení ukončeno anebo jeho roli bude hrát jiný herec.

Formálně nebyl Depp propuštěn, ale prostě požádán, aby se role vzdal. Není jasné, co by se stalo, kdyby to odmítl.