Lékaři uvedli hlavní příznaky infarktu

Dostává-li člověk pocit nepřekonatelného strachu, může to být symptomem jak panické ataky, tak infarktu. Mezi jinými symptomy, které jsou v obou případech stejné, jsou nevolnost, dušnost a bolest v hrudníku. Je ale třeba upozornit na to, že bolest v hrudníku při infarktu vystřeluje do jiných částí těla: do levé ruky, krku, čelisti, zad a břicha.

Při srdečním záchvatu může člověk kromě nevolnosti zvracet, kašlat a potit se.

Odborníci upřesňují, že při takových symptomech je třeba zavolat lékaře. „Ať to raději bude planý poplach, než se potom ukáže, že už je pozdě člověka zachraňovat,“ varovali lékaři.

Při panické atace cítí lidé mrazení nebo návaly, tachykardii, chvění a píchání v končetinách, dušnost, sucho v ústech a šelest v uších. Jak však podotkli v britské zdravotnické službě, i když panická ataka nahání strach, není životu nebezpečná.

Opakují-li se panické ataky často, doporučuje se jít k lékaři. Tento stav se léčí psychoterapií a léky. Aby člověk zabránil dalším panickým atakám, musí také dělat fyzická cvičení pro zvládání stresu a relaxaci.

Potraviny, které zvyšují riziko rakoviny

Podle vědců z Lautenbergova centra pro imunologii a výzkum rakoviny na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě potraviny bohaté na antioxidanty, jako je černý čaj, čokoláda, ořechy a bobule, mohou zvýšit riziko některých druhů rakoviny.

„Pečlivá analýza odhalila viníka, který způsobuje rychlé šíření rakoviny v tlustém střevě: střevní flóru, která produkuje metabolity známé jako ‚antioxidanty‘, které se nacházejí ve vysokých koncentracích v potravinách, jako je černý čaj, čokoláda, ořechy a bobule,“ uvádí se v tiskové zprávě uveřejněné Hebrejskou univerzitou.