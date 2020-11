Maďarsko zveřejnilo termíny dodávek ruské vakcíny. V zemi ale hovoří i o vlastní výrobě této vakcíny

Menší dodávky ruské vakcíny Sputnik V do Maďarska budou zahájeny již v prosinci, zatímco ty větší do země doputují až v lednu. Prohlásil to maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó. Ten rovněž promluvil o možné výrobě vakcíny v Maďarsku a zmínil se i o evropském lobby proti této vakcíně.