Média: USA poslaly letadlovou loď do Perského zálivu

Podle informace od zdroje bylo rozhodnutí o návratu letadlové lodě do Perského zálivu přijato ještě před vraždou íránského jaderného fyzika Mohsena Fakhrizadeha, tento krok bude však „poselstvím Teheránu o zesílení zadržování“, uvádí CNN. Kromě USS Nimitz je do regionu vysíláno ještě několik lodí. Náměstek ministra obrany USA Christopher Miller dříve prohlásil, že početní stav amerického kontingentu v Afghánistánu bude do 15. ledna snížen ze 4,5 na 2,5 tisíce vojáků, a v Iráku – na 2,5 tisíce. Poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost Robert O’Brien později řekl, že nynější americký prezident Donald Trump počítá s návratem vojsk z Iráku a Afghánistánu do května roku 2021.

Některá média oznámila, že Pentagonu bylo nařízeno urychlit stahování vojsk z Afghánistánu a Iráku před očekávanou inaugurací nového prezidenta Joea Bidena 20. ledna.

Rúhání obvinil Izrael z vraždy íránského jaderného fyzika

Íránský prezident Hasan Rúhání obvinil Izrael z vraždy íránského jaderného fyzika Mohsena Fakhrizadeha a prohlásil, že tento zločin nezpomalí rozvoj atomového odvětví v jeho zemi, oznámila agentura Reuters.

„Vražda mučedníka Fakhrizadeha ukazuje zoufalství našich nepřátel a jejich nenávist… Jeho mučednická smrt nezastaví náš pokrok,“ prohlásil Rúhání ve svém projevu, který vysílala íránská televize.

Ministerstvo obrany Íránu dříve potvrdilo, že Fakhrizadeh byl ředitelem organizace pro výzkumy a inovace při ministerstvu. Odpoledne 27. listopadu zaútočili ozbrojenci na Fakhrizadeha, který byl v průběhu srážky jeho ochranky s útočníky vážně zraněn a zemřel v nemocnici. Podle informace agentury Fars došlo k útoku ve městě Absardu v provincii Teherán.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf poukázal na důkazy podílu Izraele na vraždě vědce. Ministr rovněž vyzval světové společenství, zejména Evropskou unii, aby ukončilo politiku dvojích norem a odsoudilo akt „státního terorismu“.