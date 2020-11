Imunolog prozradil, jak se zbavit následků koronaviru

Doktor věd, imunolog a specialista na obzvláště nebezpečné infekce Vladislav Žemčugov v jednom z rozhovorů doporučil lidem, kteří prodělali koronavirus, aby praktikovali jógové dechové techniky. Díky tomu by se totiž měli zbavit následků této nemoci.

„U každého člověka musí být rehabilitační program po koronaviru vypracován individuálně a záleží i na, jak se říká, jeho pozadí: čím vším onemocněl, v jakém stavu byl a v jakém věku nemoc prodělal. Každý to má jinak. Vidíme však poškození centrální nervové soustavy – mohou to být výkyvy tlaku, teploty, pulsu nebo hormonální nerovnováha, které si vyžadují samostatnou léčbu,“ řekl Žemčugov.

„Prozatím mohu všem říci, že za univerzální metodu jsou považovány jógové dýchací techniky, dechová cvičení, která si přizpůsobuje doktorka Anastasia Strelnikovová. To by měl praktikovat každý, kdo prodělal koronavirus, jelikož to bude užitečné pro všechny systémy. Protože je především nutné regulovat přísun kyslíku do organismu. Na něm záleží vše,“ poznamenal Žemčugov.

Koronavirus v Česku

Pokud jde o aktuální situaci s covidem-19 v Česku, včera u nás bylo zaznamenáno 4 458 potvrzených případů. To je o 1350 méně než před týdnem. Skóre PES stále zůstává na 57 bodech, což značí třetí stupeň opatření. Šestý den se tak drží v prostředním z pěti stupňů pohotovosti.

Zmiňme, že celkem se už v České republice nakazilo přes půl milionu lidí. S novým koronavirem u nás dosud zemřelo 7 967 lidí, z toho 75 v pátek. Aktuálně je v naší zemi 82 991 aktivních případů a z nemoci se uzdravilo již 425 026 lidí.

Vakcína pro ČR

Minulý týden ministr zdravotnictví Jan Blatný na tiskové konferenci uvedl, že v současné chvíli je již připravena vakcinační strategie pro Česko, v souvislosti s čímž se očekává, že k nám vakcína dorazí již v prvním čtvrtletí příštího roku.

„Vakcína už je v evropských skladech některých výrobců, ale její uvolnění pro lidi je možné, až bude schválena evropskou lékovou komisí. Předpokládáme, že by k tomu mohlo dojít na přelomu roku nebo začátkem příštího roku. Takže v prvním kvartále by byla dostupná v České republice,“ řekl ministr s tím, že jsou vytipovány skupiny, které budou moci vakcínu dostat jako první.

Blatný rovněž upozornil na to, že se nyní připravuje informační kampaň k vakcíně. „Je třeba to lidem vysvětlit, aby to správně pochopili. Opakuji, že vakcína nebude povinná,“ dodal.

Poznamenal také, že je třeba počítat s tím, že ne všichni zájemci budou proočkováni hned. V rámci prvních dodávek se podle něj bude jednat o desítky nebo stovky tisíc dávek.