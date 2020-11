Média: Populární hnutí proti násilí utrácelo dary na vlastní mzdy

Populární hnutí proti sexuálnímu násilí Time's Up, které bylo vytvořeno s podporou hollywoodských hvězd včetně hereček Reese Witherspoonové, Amy Schumerové a Brie Larsonové, používalo většinu získaných darů na mzdy svých vedoucích pracovníků, nikoliv na pomoc obětem obtěžování, uvádějí noviny New York Post s odkazem na daňové dokumenty.

Uvádí se, že jen v roce 2018, kdy byla organizace založena, získala 3,67 milionu dolarů. Z toho více než 1,4 milionu dolarů bylo vynaloženo na mzdy a pouze 312 000 dolarů na fond právní pomoci obětem sexuálního obtěžování. Kromě toho bylo více než 157 000 $ vynaloženo na konference, 288 000 $ na reklamu, 940 000 $ na „právnické“ výdaje, 58 000 $ na cestování a 112 000 $ na PR společnost. Skupiny sledující dobročinné nadace, jako je například Charity Navigator, doporučují, aby neziskové organizace vydávaly 75 % svých příjmů na svou misi a 25 % na různé administrativní účely. Time's Up podle novinových údajů utratilo 38 % pouze na mzdy.

Hnutí Time's Up bylo založeno v roce 2018 po četných obviněních ze sexuálního obtěžování na adresu slavných herců, politiků, novinářů a dalších slavných osobností, včetně producenta Harveye Weinsteina a herce Kevina Spaceyho. Hnutí se věnuje poskytování podpory obětem sexuálního násilí.

Hvězda seriálu Slunečná promluvila o sexuálních návrzích

Hvězda úspěšného seriálu Slunečná Eva Burešová byla před pár dny hostem talkshow U Kulatého stolu na YouTube. V otevřeném rozhovoru se podělila o zážitky ze začátků své umělecké branže a také o jistém „neslušném návrhu“, který neminul ani ji.

V rozhovoru Eva prozradila, že na začátku své herecké kariéry si prošla i jistou nepříjemnou zkušeností. „Dostala jsem takovou nabídku, ale samozřejmě jsem ji odmítla,“ uvedla Eva a dodala, že šlo o jedinou její takovou zkušenost.

„Ta nabídka byla přes zprávu a byla napsaná tak, aby to nevypadalo, že jde jenom tady o tohle… Kdybych řekla rovnou tomu člověku, hele, zbláznil ses, mám tě nahlásit? Tak řekne, hele, já jsem to myslel úplně nevinně. Bylo to tak šikovně podaný…“ řekla Eva s tím, že to dál neřešila.

Vysvětlila, že z této nabídky měla docela smíšené pocity a její reakce byla pro ni zvláštní. „Je zvláštní, že jsem nakonec já přemýšlela, jak mu odepsat, aby se neurazil. Ale napsala jsem to slušně, že mám partnera a že si nemyslím, že by bylo v pořádku, abych někam jela a s tím člověkem tam a tam…“