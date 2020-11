Co bude, když konzumujete vajíčka každý den? Odpovídá dietolog

Čím jsou vejce užitečná

Vejce se skládá z 13% bílkoviny a 12% tuku, kalcia, fosforu a celého komplexu vitamínů. Užitek vajec nezávisí na barvě skořápky, ta závisí pouze na druhu slepice, proto mají hnědá a bílá vajíčka stejnou hodnotu. Barva žloutku svědčí o tom, čím se slepice krmila. Čím je jasnější, tím víc má karotenoidů, které se v organismu mění ve vitamín A.

Žloutek vejce obsahuje leticin, který živí mozkovou tkáň, dodává fosfor a brání vzniku cholesterolu. 100 gramů žloutku obsahuje 7,7 miligramů kalciferolu (součást vitamínu D) a je to víc než má tuna. Vitamín D má zvláštní význam v zimě, protože se vyrábí při styku kůže s ultrafialovým zářením. Nedostatek slunce je třeba kompenzovat stravou, včetně zařadit do jídelníčku vajíčka.

Postava a kalorie

Jedno nebo dvě vajíčka k snídani umožní zvýšit svalovinu, protože se vaječný bílek stráví líp než maso. Posílíte nervovou soustavu a nejspíš shodíte váhu, protože vejce nejsou příliš kalorická (průměrně 150-160 kalorií na 100 gramů), ale velmi výživná a snižují chuť k jídlu. Takže sníte méně než obvykle.

Kolik vajíček se dá sníst

Zdravý člověk si může dát dvě nebo tři vajíčka. Teoreticky se dá konzumovat deset a víc vajec týdně. Lepší ale je, aby jich bylo nejvíc 5-6, protože kromě vajec potřebujete také jiné potraviny.

„Organismus stráví žloutek v jakékoli podobě, syrové, vařené, naměkko, apod. Syrová vejce ale jsou nebezpečná kvůli salmonelóze (akutní střevní infekce, jež může způsobit ledvinovou nedostatečnost). Bílek je třeba určitě vařit, protože vysoké teploty mají vliv na proces trávení,“ řekla Olga Korablevová.

Potravina pro optimisty

Ten, kdo konzumuje vejce každý den, zlepší si náladu, protože jsou bohatá na cholin ( 320 miligramů na 100 gramů), což je přírodní sedativum, které posiluje nervovou soustavu. 100 gramů vařených vajec obsahuje navíc asi 20% denní normy tryptofanu, jenž vyrábí hormon štěstí, serotonin.

Jak kupovat vejce

Čerstvé vejce má matový povrch, vejce, jež dlouho leželo, má povrch lesklý.

Když vidíte v ruském obchodu na vejci písmeno C, znamená to, že může ležet v ledničce do 25 dní. Dietní vejce jsou označena písmenem D, jsou použitelné asi týden.

„Třída vajec, elitní, první, druhá, se liší pouze hmotností. Čím je slepic starší, tím je vejce větší, avšak množství užitečných látek mají vždy prakticky stejné,“ sdělila dietoložka.

Kdo by neměl konzumovat vejce

Vejce může být alergenní, stejně jako jahody nebo ořechy. Nedoporučují se těm, kdo mají zvýšený cholesterol, ti mají dávat pozor na žloutek. Ke kontraindikacím patří zánět slinivky břišní, problémy s játry, žlučníkem, a občas také zánět žaludku ( pozn. Pevznerova dieta zakazuje některým pacientům vejce).

„V některých případech mohou způsobit vejce reflux, když vzniká hořkost v ústech a pálení žáhy. Obsah žaludku se přemístí do jícnu, zvlášť, když si po jídle lehnete. Je to jediná příčina, proč není dobře mít vejce k večeři,“ řekla Olga Korablevová.